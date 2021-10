Kiel

Wenn es im Kieler Hafen dunkel wird, überragt seit Wochen ein mehr als 100 Meter hoher Schwerlastkran das Ostufer. Der Kran gehört zum russischen Rohrverlegeschiff „Akademik Cherskiy“, das gegenwärtig in Kiel festsitzt.

Bis Mitte August hatte die „Akademik Cherskiy“ am Projekt „Nordstream 2“ gearbeitet und bei der Verlegung der Gaspipeline vor der deutschen Küste geholfen. Am 23. August kam der Koloss dann nach Kiel und machte bei der Werft German Naval Yards fest.

„Die Reederei nutzte bei uns die Pieranlage für Arbeiten am Schiff. Inzwischen sind die Arbeiten aber beendet“, sagt ein Sprecher der Werft. Dabei ging es um den Abbau eines Auslegers am Heck, über den die Gaspipeline zu Wasser gelassen wurde.

Seit Wochen startklar zur Weiterfahrt

Die rund 100 Meter lange Gitterrohr-Rampe liegt inzwischen auf einem Ponton neben der „Akademik Cherskiy“. Schiff und Rampe mitsamt Ponton sind seit Wochen seeklar zur Weiterfahrt für die nächste Pipeline.

Statt aber irgendwo neue Gaspipelines zu verlegen, liegen Schiff und Ausleger fest. „Es fehlt noch eine Ausfuhrgenehmigung durch die Zollbehörde“, heißt es auf Nachfrage bei der Agentur der Reederei. Seit sechs Wochen warte man darauf. Die Finanzverwaltung des Bundes prüfe den Vorgang derzeit.

Wie lange der Vorgang dauern wird, ist noch nicht abzusehen. Vielleicht zwei Wochen, vielleicht auch länger, heißt es bei der Agentur in Mukran auf Rügen.

Das 150 Meter lange Schiff wurde 2015 in China gebaut

Eigner des in Kaliningrad (Königsberg) beheimateten Schiffes ist die Reederei Samara Thermal Power in St. Petersburg. Sie will die „Akademik Cherskiy“ auch für weitere Einsätze an neuen Pipelines nutzen.

Das 150 Meter lange Spezialschiff wurde 2015 in China gebaut und zunächst für Kranarbeiten einer Firma aus Nigeria eingesetzt. 2017 kaufte der russische Energiekonzern Gazprom das große Schiff für Arbeiten an Gasleitungen in Fernost.

In die Ostsee kam das Schiff 2019, nachdem die US-Regierung den Bau der Gaspipeline Nordstream 2 mit Sanktionen zu stoppen versuchte. Als der niederländisch-schweizerische Allseas-Konzern sein Rohrverlegeschiff abzog, wurde eine Flotte von Schiffen unter russischer Flagge zusammengestellt.

Auch in den Abendstunden ist Betrieb an Deck

Das Kieler Hafenamt hat von der Wartezeit des Schiffes keinen Vorteil. „Das Schiff liegt bei der Werft. Das ist keine städtische Kaianlage“, heißt es beim Hafenamt auf Nachfrage.

Die Werft German Naval Yards berechnet für das Schiff jedoch eine Liegeplatzgebühr. Die Besatzung der „Akademik Cherskiy“ nutzt die Zeit für weitere Arbeiten am Schiff.

So ist in den Abendstunden fast immer Betrieb an Deck. Das ist auch der Grund, weshalb der 1800-Tonnen-Kran aufgerichtet ist und mit seinen Scheinwerfern aus großer Höhe das Deck taghell ausleuchtet.

So ist die „Akademik Cherskiy“ weithin sichtbar. Weiter sichtbar als die großen Portalkräne der Kieler Werften.