Kiel

Die „ Sedov“ war vom Hafengeburtstag in Hamburg gekommen und hatte am Sonnabend um 7 Uhr auf dem Weg nach Swinemünde einen Abstecher in die Kieler Förde gemacht. Grund war ein Personaltransfer. Am Abend wird das Schiff Kiel wieder verlassen.

Schiff ist wieder weiß

Die „ Sedov“ präsentiert sich auf der Förde wieder in ihrem weißen Anstrich. Im Frühjahr 2005 war die Viermastbark mit einem schwarzen Anstrich versehen worden, da sie für Dreharbeiten zu einem Spielfilm über die „ Pamir“ eingesetzt wurde.

Gebaut in Kiel

Die „ Sedov“ lief am 23. März 1921 bei der Krupp Germania Werft in Kiel vom Stapel. Das 117 Meter lange Schiff fuhr danach als Ausbildungsschiff und Frachtsegler für deutsche Reedereien. Seit 1945 ist es unter russischer Flagge unterwegs.