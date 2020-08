Kiel

Zwei Lastwagen mit Ausrüstung und Proviant für die kommenden zwei Monate warteten im Ostuferhafen auf das russische Spezialschiff. Kiel wurde dabei als Versorgungshafen des staatlichen russischen Arctic and Antarctic Research Centers ausgewählt.

Nach einer Werftüberholung soll die "Akademik Fedorov" jetzt ins Eismeer fahren. Der Stopp am Freitag im Ostuferhafen lag auf dem Weg von St. Petersburg zum Nordmeer.

Aufgabe der 141 Meter langen "Akademik Fedorov" ist die Versorgung von Forschungsstationen und anderen Forschungsschiffen. So half das Schiff auch zuletzt der deutschen "Polarstern".

Mit ihrem Rumpf kann das 1987 in Finnland gebaute Spezialschiff auch bis zu einem Meter dickes Eis durchfahren. Ein Hubschrauber gehört auch zur Ausrüstung.

Technik und Lebensmittel für das Spezialschiff

In Kiel lieferte der Bremer Schiffsausrüster Schoemaker jetzt Proviant wie Obst, Gemüse und Wasser an. Säckeweise Kartoffeln wurden am Freitag in Paletten an Bord der "Akademik Fedorov" gehoben.

Zur angelieferten Ausrüstung gehörten aber auch technische Dinge für Labore an Bord und die Expedition. Darunter befanden sich auch praktische Dinge wie neue Schneeschieber. Eine Bremer Schiffsausrüstungsfirma lieferte all die Dinge auf die Pier nach Kiel. Für die kommenden Monate bekam das Schiff in Kiel aus dem Bunkerschiff " Holstein" auch Treibstoff sowie Schmieröl aus einem Tanklaster.

All die Dinge sollen bis zum Oktober reichen. Dann wird das 141 Meter lange Forschungsschiff wieder in Kiel erwartet. Die Abfertigung erfolgt in Kiel durch die Agentur UCA United Canal Agency.

Die "Akademik Fedorov" gehört zur Flotte des Arctic and Antarctic Research Institute in St. Petersburg. Die Einrichtung feierte gerade den 100. Jahrestag ihrer Gründung.

