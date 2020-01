20 Umzüge hat Ruth Zöllner schon hinter sich und so viel erlebt, dass sie viele Bücher schreiben könnte. Am heutigen Montag wird die rüstige Seniorin in Elmschenhagen 101 Jahre alt. Bücher über ihr aufregendes Leben gibt es inzwischen auch, darunter die Autobiografie „Ich zog meine Straße fröhlich“.