Kiel

Tief „Nick“ mit seinem Zentrum über Skandinavien schiebt dichte Wolken nach Schleswig-Holstein – und bringt seit Tagen starken Wind mit. An den Küsten muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeitweise mit Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Nord gerechnet werden. In Kiel hat das – auch am Sonntag wieder – unmittelbare Folgen.

„Die Anleger Strande und Falckenstein der Fördefährlinie F1 der SFK sowie der Anleger Holtenau bei der Hafenrundfahrt können am Sonntag wegen des Hochwassers und der Dünung nicht angefahren werden“, teilte Julian Burkey, Wachkapitän der Schlepp- und Fährgesellschaft, mit. Die Sicherheit der Fahrgäste sei nicht gegeben.

Starker Wind in Kiel und der Kieler Förde: Wer nach Schilksee oder Strande will, kann nicht auf die Fähren setzen. Nur Busse fahren die Ziele an. Quelle: Frank Behling

Wer also aus dem Innenstadtbereich Richtung Falckenstein oder Strande will, muss die Busse der KVG nutzen.