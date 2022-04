Am 10. und 11. April kommt Spitzenkoch Thomas Martin als Gast des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals in den Kieler Kaufmann. Im Interview verrät der Küchenchef des Hamburger Jacobs, was die Gäste erwartet, warum er die Einfachheit liebt – und wie er den Verlust seiner Michelin-Sterne sieht.