Diese Briefe bringen Senioren Freude

Sarah Luana Fromm ist bei der gemeinnützigen Organisation "open campus" aus Kiel tätig, bei der schon immer sehr digital gearbeitet wird. Als sich die Ereignisse rund um das Coronavirus überschlugen, konnten ihre Kollegen und sie binnen eines Tages auf Homeoffice umstellen. "Wir haben dann im Videochat zusammengesessen und gesagt, dass es uns trotz der Kontakteinschränkungen immer noch recht gut geht, da wir viel über Handy und Video mit anderen in Kontakt stehen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass die meisten älteren Menschen diese Chance nicht haben", sagt Fromm.

Man sei, was die digitalen Möglichkeiten angehe, priveligiert. Daher sei die Idee entstanden, Senioren ein Stück aus der extremen Isolation herauszuholen. "Das geht natürlich gerade nicht physisch, aber mit guten Gedanken." So kann nun jeder einen Brief schreiben, der am Ende bei einem Seniorenheim-Bewohner ankommt.

Die ersten Briefe sind im "Domicil" angekommen, Briefe werden zunächst isoliert

Schon nach drei Tagen war die Website fertig, auf der auch die Adresse von Brief Freuden angegeben ist. Die ersten Briefe sind bereits angekommen.

"Wir hatten zuvor verschiedene Altenheime angesprochen, und da das Domicil in Kiel direkt begeistert war, gehen die ersten Briefe nun dorthin", sagt Fromm. Im Seniorenheim werden die Briefe zunächst 24 Stunden isoliert, um sicherzugehen, dass keine Viren auf dem Papier überleben, dann kommen sie zu den Bewohnern.

Im "Domicil" bringen vor allem Bilder eine große Freude

Julia Cremer, Leiterin des Betreuungsbereichs im Seniorenpflegeheim Domicil, freut sich sehr über die Aktion. "Ich finde es auch gut, dass manche Briefe in der Ansprache allgemein gehalten werden. Viele unserer Bewohner hätten nämlich sonst die Sorge, direkt angesprochen zu werden, nach dem Motto, ich weiß ja gar nicht was ich erzählen soll. Außerdem können manche nicht mehr alleine schreiben."

So kommen die Briefe erst einmal bei ihr an und werden dann an die Bewohner verteilt. "Selbstgemalte Bilder sind immer eine große Freude für alle, vor allem von kleinen Kindern", sagt Cremer. Die Briefe seien gerade jetzt ein Trost, wo die Bewohner an keinen Gruppenaktivitäten mehr teilnehmen können, alleine Essen und keinen Besuch bekommen dürfen, um der Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu entgehen.

"Wir haben bei uns sonst auch Kooperationen mit Schulen, da kommen dann regelmäßig Schüler zu einem bestimmten Bewohner zu Besuch, das geht nun nicht mehr", sagt die Pflegeleiterin. "Da werden jetzt auch Briefe geschrieben, aber weil sich die Kinder und Senioren schon kennen, werden diese Briefe dann gezielt adressiert."

Brief Freuden soll auch den Schreibern ein gutes Gefühl geben

Mit den Briefen soll den Senioren ein wenig Freude geschenkt werden. "Aber auch die Kinder oder Erwachsenen, die sich jetzt vielleicht ein wenig zu Hause langweilen, hätten mit dem Schreiben, Malen oder Basteln eine tolle Aufgabe", sagt Fromm. "Ein paar Dinge können wir sicher noch verbessern, zum Beispiel müssen wir noch überlegen, wie die Briefe auch zu Senioren gelangen können, die alleine leben. Aber wir wollten die Idee in erster Linie schnell umsetzen."

Jeder Briefeschreiber darf selbst entscheiden, ob er seine Adresse angeben möchte. Wer das tut, erhält eventuell eine Antwort. "Natürlich wäre es schön, wenn sich daraus auch langfristig ein paar Brieffreundschaften entwickeln. Vielleicht können sich ja manche, wenn die Krise vorbei ist, sogar einmal privat treffen."

Briefe können vielleicht bald in Boxen abgegeben werden

Beim Projekt Brief Freuden sind nun weitere Ideen in Planung. Als nächsten Schritt wollen die Initiatoren aus Kiel Boxen an öffentlichen Orten aufzustellen, etwa vor Supermärkten, um noch unkomplizierter Briefe zu bekommen und zu vermitteln. Außerdem wolle man gerne den Videochat in die Seniorenheime bringen. Dazu werden noch geliehene oder gesponsorte iPads gesucht, auf denen die Bewohner dann mit Anleitung ihre Lieben im Videochat sehen können.

Brief.Freuden Wer einen Brief schreiben möchte, kann diesen an folgende Adresse schicken: Brief.Freuden, Kuhnkestraße 6, 24118, Kiel. Wer weitere Fragen hat, kann sich per Mail unter brief.freuden@opencampus.sh melden

