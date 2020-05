Der Kieler Künstler Jochem Roman Schneider ist von der Disziplin seiner Mitmenschen in der Corona-Krise beeindruckt. Mit einem besonderen T-Shirt möchte er ihnen Respekt zollen und zugleich in Not geratenen Kulturschaffenden helfen. Zur Seite steht ihm dabei Kiels Generalintendant Daniel Karasek.