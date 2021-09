Kiel

Mathias Stein wittert Morgenluft. Viel Zustimmung in der Bevölkerung sei spürbar, berichtet der SPD-Bundestagsabgeordnete und Kieler Direktkandidat aus dem Wahlkampf. Es tauchten auch wieder mehr Parteifreunde zur Unterstützung auf.

Zum Infostand auf dem Europaplatz sind an diesem Mittag allerdings zunächst vertraute Genossen erschienen. Die Ratsleute Anna-Lena und Benjamin Walczak mit Baby sowie die Stadtteilpolitiker Oliver Vongehr und Lorenz Burghardt sind herangeeilt. Sie sind oft dabei.

Der unermüdliche Parteisoldat Vongehr bringt hüfthohe Paketwürfel mit, die mit Slogans beschriftet sind: „Fröhlich, gelassen, aktiv für Dich“, steht darauf, oder „Ausdauernd, sozial, Gewerkschafter.“ Kein Parteilogo. Die Sprüche sollen die Menschen neugierig machen auf die SPD.

Mathias Stein verteilt Äpfel und Flaschenöffner

Das gelingt so mittel. Viele hasten achtlos vorbei. Wer stehen bleibt, meint es meist auch politisch gut mit Stein. „Ich hab schon gewählt“, hört der 51-Jährige häufiger. „Sie.“ Mitunter auch: „Dich.“ Und fast immer: „Viel Glück!“ Manche Passanten sind aber auch nur an den frischen Äpfeln vom Markt oder an SPD-Flaschenöffnern interessiert, die der Wahlkämpfer verteilt.

Ein Grüner versichert, die Zweitstimme gehöre zwar seiner Partei, aber mit der Erststimme wolle er taktisch wählen. Er wünscht sich Rot-Grün. Stein versichert, das sei auch seine Lieblingskoalition.

Im KN-Sommerinterview hatte der Kandidat noch dafür plädiert, Rot-Grün-Rot zu wagen. Jetzt will Stein das Linksbündnis nur noch als Verhandlungsoption verstanden wissen, „damit die FDP bei Verhandlungen über eine Ampelkoalition nicht die Bedingungen diktieren kann“.

Haustürwahlkampf in Hassee

Die überwiegend gute Stimmung setzt sich am Abend in Kiel-Hassee fort. Haustürwahlkampf in bürgerlichem Gebiet. Der Hasseer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Vongehr teilt acht sozialdemokratische Unterstützungskräfte in Zweierteams ein und schickt sie durch den Krummbogen und einige Seitenstraßen. Stein geht mit Kevin Hausner vom Ortsverein West/Altstadt auf der Hagebuttenstraße von Haus zu Haus, klingelt, stellt sich vor, verteilt Infobroschüren, bietet Gespräche an. Niemand hat Fragen.

Die Gespräche drehen sich bestenfalls zum Beispiel um eine Hauskatze namens Mina oder um Äpfel im Korb an der Straße. Es gibt auch menschliche Momente. Eine Anwohnerin berichtet dem Besucher ihre Krankheitsgeschichte. Stein ist erkennbar berührt, atmet aber auf, als sie das Gespräch mit dem Satz beendet: „Meine Stimme haben Sie schon.“

Genosse trifft Genosse

Die Broschüren nehmen alle freundlich an. Sogar Christian Jopen, obwohl er keine Informationen über den SPD-Direktkandidaten mehr braucht. „Hallo Mathias“, begrüßt Jopen Stein erfreut. Der Genosse ist Vorsitzender des Ortsbeirats Hassee/Vieburg. Das Gespräch ist ein freundschaftlicher Plausch.

Der Gegenpol zur Freundschaftlichkeit ist ein paar Häuser weiter ein Elektrotechniker, der täglich mit dem Auto seine Kunden aufsucht. An der Verkehrspolitik in Kiel lässt er kein gutes Haar: „Ihr sperrt alle Straßen. Ihr macht alles falsch“, schimpft er. Stein argumentiert mit Sanierung und Verkehrswende, beißt aber auf Granit. Er wünscht noch einen schönen Abend.

Mobilitäts-Workshop ist ein Heimspiel für Mathias Stein

Zwischen Infostand am Mittag und Haustürwahlkampf am Abend liegen ein nicht öffentliches Gespräch bei der Anlaufstelle Nachbarschaft (Anna) in Holtenau und ein öffentlicher Workshop zur Zukunft der Mobilität im Wissenschaftszentrum im Rahmen der Digitalen Woche. Da findet „der Fahrradabgeordnete“ Stein, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags, sich schnell zurecht. Es ist sein Leib- und Magenthema.

Stein regt an, an Bushaltestellen auch die nächstgelegene Station der Sprottenflotte und die jeweilige Fahrtzeit mit Bus und mit Leihfahrrad anzuzeigen. Für Lkw-Fahrer bringt Stein die Idee einer App ein, die angibt, auf welchen Rastplätzen Lkw-Stellplätze frei sind. Die könne man „mit einer Art Tinder für Trucker“ verbinden, sodass einsame Lkw-Fahrer sich verabreden können. Vor allem aber plädiert Stein für mehr Transport auf Schienen und Wasserstraßen.

Endlich wieder Menschen treffen

In einem Resümee des Tages äußert Stein sich vor allem erleichtert, dass er wieder unmittelbar in Kontakt mit Menschen kommt und nicht – wie im Corona-Lockdown – nur digital. Über die Resonanz freut er sich auch. Sie sei schon lange nicht mehr so positiv gewesen. Mathias Stein wittert Morgenluft.

