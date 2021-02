Kiel

Schüller ist im Kieler Sport kein Unbekannter. Als Kunstturner bei der SV Friedrichsort bis 2018 war er Landesmeister und nahm an mehreren Deutschen Meisterschaften teil. Heute ist er nur noch gelegentlich als Kampfrichter für den Verein tätig.

Sehr aktiv ist Schüller stattdessen als Sportpolitiker. In den Vereinen und Verbänden der Stadt ist der gebürtige Kieler bestens vernetzt. Schüller lebt in Kiel-Hassee.

Anzeige

Sein Masterstudium in Financial Accounting, Controlling & Taxation an der Fachhochschule Kiel hat der gelernte Bankkaufmann im vergangenen Jahr abgeschlossen. Im Klartext: Er ist Betriebswirt. Derzeit ist Schüller als Prüfungsassistent beim Sparkassen- und Giroverband beschäftigt.

Der künftige Sportamtsleiter kündigt im Gespräch mit KN-online zwei Vorhaben an, die er zügig umsetzen wolle: die digitale Verwaltung von Hallenzeiten und mehr öffentliche Sportanlagen draußen.

SPD-Ratsherr wird Amtsleiter: Das macht die Personalie zum Politikum

Der Hauptausschuss der Kieler Ratsversammlung hat die Personalie am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP bestätigt. CDU, Linke und AfD stimmten dagegen. Das macht die Personalie zum Politikum.

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz betont zwar, er schätze den Ratskollegen sehr: "Ein eloquenter und intelligenter junger Mann." Er habe auch keinen Zweifel, dass Schüller sich im Auswahlverfahren überzeugend durchgesetzt habe, so Kreutz.

Aber Schüller fehle die Berufs-, Verwaltungs- und Führungserfahrung, so Kreutz. Immerhin gehe es bei der Amtsleitung um die höchste Führungsebene der Stadtverwaltung unterhalb der fünf Dezernenten.

Der CDU-Fraktionschef vergisst nicht zu erwähnen, dass sein sportpolitischer Sprecher Michael Frey die Berufung Schüllers "unglücklicherweise" begrüßt habe. Die Fraktion habe Frey geschlossen zurückgepfiffen.

Lesen Sie auch:Ralf Hegedüs sagt Tschüs

Die Opposition moniert auch, dass sie ausgerechnet in diese politisch brisante Personalauswahl nicht eingebunden gewesen sei. Normalerweise verschaffen Fachsprecher oder Vorsitzende der Ratsfraktionen sich vor einer wichtigen Personalentscheidung in der Verwaltung einen Überblick über die Bewerbungslage. Aber diesmal habe er erst nachträglich Einblick in die Bewerbungsunterlagen bekommen, sagt Kreutz. "Da war schon alles entschieden."

Dass die Selbstverwaltung im Auswahlverfahren außen vor blieb, habe die Verwaltung damit begründet, dass wegen Corona nicht zu viele Menschen beteiligt werden sollten, berichtet Kreutz.

Stefan Rudau kann darüber nur lachen. "Das nehme ich denen nicht ab", sagt der Fraktionschef der Linken im Rat. Er äußert den Verdacht, "dass das Parteibuch eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat". Rudau ist sicher: "Das hat ein Geschmäckle." Für eine Amtsleitung sei Schüller viel zu jung und viel zu unerfahren.

Grüne begrüßen Kieler Quereinsteiger

Die Grünen begrüßen es dagegen, "jungen Menschen eine Chance zu geben". Quereinsteiger täten der Verwaltung gut, sagt Fraktionschefin Anke Oetken. Zudem sei Schüllers Vernetzung im Kieler Sport unschlagbar.

"Dass Philip für den Sport brennt, wissen alle", bestätigt die SPD-Fraktionschefin Gesa Langfeldt. Sie betont Schüllers "Recht, sich auf so eine Ausschreibung zu bewerben". Das politische Ehrenamt dürfe der beruflichen Perspektive nicht entgegenstehen.

Langfeldt sagt, sie habe "keinen Zweifel, dass er das schaffen wird". Als Beispiel für gelungene Quereinstiege nennt sie die 25 Stadttalente, die jüngst in der Stadtverwaltung angeheuert haben.

Das sagt Philip Schüller zu der Kritik

Schüller selbst nimmt die Kritik an seiner Berufung sportlich. "Alter ist kein Argument", sagt er. Freimütig räumt er ein: "Klar war ich noch nie irgendwo Leiter." Allerdings habe er schon während des Studiums als Teamleiter eine Berufsmesse ausgerichtet.

Bei der Führungsaufgabe würden die Menschen im Sportamt ihn zudem gewiss unterstützen, glaubt Schüller: "Da bin ich ja nicht alleine." Im Sportamt arbeiten nach Auskunft der Stadtverwaltung 18 Menschen auf 14 Stellen in zwei Abteilungen. Es ist das kleinste Amt in der Kieler Verwaltung.

Zur Verwaltungserfahrung führt Schüller an, er sei bei den Stadtwerken und bei der Sparkasse tätig gewesen, "Unternehmen in öffentlicher Hand", wie er betont. Von der Verwaltung sei das "nicht weit weg".

Amtsleiter im Kieler Amt für Sportförderung: Das sind die Anforderungen aus der Stellenausschreibung

Tatsächlich gehört Verwaltungserfahrung gar nicht zu den Anforderungen, die in der internen wie in der öffentlichen Ausschreibung genannt werden. Das sei "nicht unüblich", sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner, "zumal um die Verwaltung bei dafür geeigneten Stellen möglichst breit für externe Bewerber zu öffnen".

Gesucht worden sei "eine Person mit Ideen, Kreativität und hoher Motivation, die zudem gut vernetzt ist in der sportlichen Landschaft der Landeshauptstadt Kiel".

Allerdings werden in den Ausschreibungen "Führungserfahrungen von Organisationseinheiten wie zum Beispiel Ämtern, Vereinen, Verbänden" gefordert.

14 Frauen und 24 Männer haben sich beworben

Es habe 38 Bewerbungen gegeben, teilt Graupner auf Anfrage weiter mit - drei aus der Verwaltung und 35 von außen. 14 Frauen und 24 Männer hätten sich beworben.

Im Übrigen versichert die Stadtsprecherin: "Die Zugehörigkeit zu Parteien spielt bei der Einstellung und Beförderung in der Stadtverwaltung weder positiv noch negativ eine Rolle." Die Opposition im Rat bezweifelt das.

Wer in der Auswahlkommission saß

Schüller selbst verweist auf das Auswahlgremium, das nicht parteipolitisch besetzt gewesen sei. In der Kommission saßen nach Auskunft von Stadtsprecherin Graupner neben dem zuständigen Stadtrat Gerwin Stöcken (SPD) Vertreter des Personalamts und des Personalrats sowie die Gleichstellungsbeauftragte. Die Kommission habe Schüller einstimmig als geeignetsten Bewerber bewertet, versichert Graupner.

Philip Schüller: "Diskussion zulasten des Sports"

Schüller bedauert, dass die Diskussion um sein Parteibuch seine Berufung zum Amtsleiter überschattet. "Es wäre verfehlt, mich auf meine Parteizugehörigkeit zu reduzieren", sagt er. Es sei "schade, dass das jetzt zulasten des Sports geht". Schüller betont: "Ich bin unglaublich gut vernetzt im Kieler Sport."

Der Ratsherr kündigt an, dass er sein Mandat zum 31. März 2021 niederlegen werde. Seine Funktionen als sportpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion und als stellvertretender Vorsitzender des Sportausschusses lasse er jetzt schon ruhen.

Benjamin Walczak rückt in den Rat nach

Für Schüller wird zum 1. April Benjamin Walczak in die SPD-Ratsfraktion nachrücken. Dort sitzt bereits seine Frau Anna-Lena Walczak. Benjamin Walczak gehörte dem Rat schon von 2013 bis 2018 an. Sein derzeitiges Amt als Vorsitzender des Ortsbeirats Ravensberg/Brunswik/Düsternbrook werde er vor dem 1. April abgeben, so Walczak.