Mit ihrer Landesvorsitzenden Serpil Midyatli, der Landtagsabgeordneten Özlem Ünsal und dem Ratsherrn Benjamin Walczak als Direktkandidaten in den drei Kieler Wahlkreisen tritt die SPD zur Landtagswahl 2022 an. Das bestimmten drei Wahlkreisversammlungen der SPD am Sonntag im Brauhaus Lillebräu.