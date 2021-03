Kiel

Die Aktion „Kiel zu Fuß“ läuft vom 1. April (Gründonnerstag) bis zum 13. Mai, dem Himmelfahrtstag. An dem Tag endet die Aktion mit einem Stadtspaziergang. Auf einer Abschlussveranstaltung im Juni will die SPD die zentralen Ergebnisse ihrer Aktion öffentlich vorstellen.

Wo fehlt ein Gehweg? Wo ist die Grünphase der Fußgängerampel zu kurz? Wo parken regelmäßig Autos die Gehwege zu? Wo fehlt ein barrierefreier Überweg? Antworten auf Fragen wie diese sammelt die SPD und wertet sie aus.

Kleine Probleme wie lockeres Gehwegpflaster wollen der Bundestagsabgeordnete und die Ratsfraktion direkt ans Tiefbauamt der Stadt weitergeben. Anregungen für eine Verbesserung des Fußverkehrs im Stadtteil gehen an die Ortsbeiräte. Außerdem können die Vorschläge in politische Initiativen sowohl in der Ratsversammlung als auch im Bundestag münden.

Beitrag zur Verkehrswende in Kiel

Der Abgeordnete Stein, der im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages sitzt, ist überzeugt: „Eine Förderung des Fußverkehrs spielt eine wichtige Rolle bei der solidarischen Verkehrswende.“

Stein sammelt mit seiner Kieler Kampagne auch Argumente für eine Besserstellung des Fußverkehrs in der Straßenverkehrsordnung. Sie müsse für Fußgängerinnen und Fußgänger mehr vorsehen als nur eine „Gefahrenabwehr gegen das Auto“, sagt er.

Es geht auch um die Gesundheit

Stein weist zudem auf einen gesundheitlichen Aspekt seiner Initiative hin: die Bewegungsarmut. „Die Menschen bewegen sich zu wenig“, sagt er. „15 Prozent der Menschen in Deutschland bewegen sich praktisch gar nicht.“

Stein weiß: „Sportmediziner empfehlen, jeden Tag einen Marathon zu gehen.“ So weit will der Sozialdemokrat selbst nicht gehen, aber er ermuntert die Kielerinnen und Kieler schon zu prüfen, welche Wege sie statt mit dem Auto auch zu Fuß zurücklegen können.

Für die SPD-Ratsfraktion begrüßt deren stellvertretender Vorsitzender André Wilkens die Initiative seines Bundestagsabgeordneten. Es hätten alle was davon, sagt er: „Alle sind doch mal Autofahrer, mal Busfahrgast, mal Fußgänger.“

So können Sie teilnehmen

Wer sich an der Aktion „Kiel zu Fuß“ beteiligen will, kann Vorschläge an diese Adressen richten: online unter www.kielzufuss. de, telefonisch beim Bürgertelefon von Mathias Stein von 9 bis 15 Uhr unter 0431/ 70542410 sowie per Postkarte: 4000 Stück liegen in der Hoffnung auf Außengastronomie bald in Lokalen aus.

Diskussion über den Radverkehr in Kiel

Dem "Fahrradabgeordneten" Stein ist allerdings unverändert auch der Radverkehr ein Herzensanliegen. Wie wird der Radverkehr in Kiel sicherer und attraktiver? Was bewegt Menschen zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad? Welche Fahrradtypen gibt es für Menschen mit Behinderung und für alte Menschen?

Fragen wie diese diskutiert der Stein am Mittwochabend ab 19 Uhr online in einer Zoom-Konferenz. Wer daran teilnehmen möchte, meldet sich unter www.mathias-stein.de/wahlkreis oder per Mail an mathias.stein.wk@bundestag.de oder telefonisch unter 0431 70542410 an.