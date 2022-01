Kiel

SPD und Grüne in Kiel wollen das alte Marineuntersuchungsgefängnis und das Haus 3 im Anscharpark in der Wik als historische Schauplätze sichern. Das beantragen die beiden Mehrheitsfraktionen in der ersten Ratssitzung des Jahres am kommenden Donnerstag.

„Zu einer lebendigen Stadtgesellschaft gehört eine umfassende Erinnerungskultur“, sagen die Kulturpolitiker Hans-Friedrich Traulsen (SPD) und Bettina Aust (Grüne) zur Begründung. „Historische Orte sind besonders geeignet, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.“

Das Marineuntersuchungsgefängnis befinde sich im städtischen Besitz. Es sei „ein wichtiger Erinnerungsort“ vor allem im Hinblick auf den Matrosenaufstand 1918, aber auch auf die Verbrechen des NS-Staates.

Laufstreckenmarkierungen auf der Kiellinie

Unter dem Titel „Läuft in Kiel“ beantragt die Mehrheitskooperation zudem Verbesserungen für Hobbyläuferinnen und -läufer. Dazu gehören eine städtische Lauf-App und Entfernungsmarkierungen auf beliebten Laufstrecken wie der Kiellinie.

Studie zum Segelsportmuseum

Die CDU-Fraktion erneuert ihre Forderung nach einer Machbarkeitsstudie für ein Deutsches Segelsportmuseum in Kiel.

Vorrang für Gewerbe vor der Natur

Gemeinsam mit der CDU-Fraktion will die FDP-Fraktion festschreiben, dass bei Flächenkonkurrenz zwischen Natur und Gewerbe wirtschaftliche Bedürfnisse immer dann Vorrang erhalten, wenn sonst Betriebsverlagerungen und Betriebserweiterungen sowie Ansiedlungen gefährdet würden.

Mietzuschüsse für Neuansiedlungen

Der SSW verlangt städtische Mietzuschüsse für Neuansiedlungen in der Innenstadt und in den Ortszentren.

Nachhaltiges Holstein-Stadion

Die fraktionslosen Ratsherren Stefan Rudau (Linke) und Andreas Halle (Piraten) beantragen, die Stadt Kiel solle mit der Deutschen Fußballliga „Ziele und Kriterien für einen nachhaltigen Neubau und Betrieb des Kieler Fußballstadions“ formulieren.

Kosten der digitalen Linkando-Sitzungen

Die Ratssitzung findet wie schon die Haushaltssitzung am 16. Dezember 2021 als digitale Zoom-Konferenz statt. In einer Kleinen Anfrage erkundigt sich Ratsfrau Constanze Prange (CDU), warum plötzlich Zoom-Sitzungen gehen. Für die Online-Sitzungen am 18. März und am 20. Mai 2021 hatte die Stadt noch eine Software des pfälzischen Anbieters Linkando gemietet. Prange will nun wissen, was das gekostet hat.

Auch drei weitere Ratsanfragen sind noch unbeantwortet. In zweien fragt die FDP nach dem Stand der städtischen Digitalisierung. Außerdem fragt die Linke nach dem Zustand des Kieler Fernwärmenetzes und nach den Wartungsintervallen.

Die öffentliche Ratssitzung beginnt am Donnerstag, 20. Januar, um 16 Uhr. Sie kann unter www.kiel.de/ratsversammlung-live und auf dem Offenen Kanal Kiel-TV live verfolgt werden.