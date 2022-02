Kiel

Rückendeckung für die Servicekräfte am Städtischen Krankenhaus: Die SSW-Fraktion in der Kieler Ratsversammlung will ihre Rückkehr in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) beschleunigen. In einer Aktuellen Stunde in der Ratssitzung am kommenden Donnerstag will SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt dem Kämmerer Christian Zierau einen Nachtragshaushalt nahelegen, mit dem ein mögliches Defizit des Krankenhauses wegen höherer Personalkosten schon in diesem Jahr ausgeglichen werden kann.

Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken hatte in dieser Woche dem Hauptausschuss des Rats ein Rechtsgutachten vorgelegt, wonach ein Defizitausgleich aus der Stadtkasse rechtssicher möglich ist. SSW-Mann Schmidt stellt fest, dass die Rechtsprüfung „nicht ansatzweise so lange gedauert hat wie zunächst angekündigt“. Deshalb könne nun alles viel schneller gehen.

Schmidt schloss sich dem Plädoyer des Ratsherrn Matthias Treu (SPD) für eine Wiedereingliederung der ausgegründeten Service GmbH in die Gesellschaft des Krankenhauses an. Aus Sicht des SSW sei es nun „der Königsweg, die Eingliederung statt in zwei Jahren in einem Jahr durchzuführen“.

Schmidt warf Stöcken erneut dessen Doppelfunktion als Stadtrat und als Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Krankenhauses vor. Sie habe erst dazu geführt, dass eine Tariferhöhung für die Servicekräfte nicht schon am aktuellen Haushalt abgesichert worden sei, und sei „ein Problem, das die Beschäftigten nun ausbaden müssen“.