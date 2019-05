Kiel

Wie die Behörde bestätigte, waren der Porsche Cayenne und der Range Rover zuvor aus einem Autohaus in Fockbek gestohlen worden. Tatverdächtig: Drei Jugendliche im Alter von 15, 17 und 15 Jahren. Bei dem Einsatz in Kiel wurden die drei Jugendlichen schließlich festgenommen.

+++ Autodiebe festgenommen +++ In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fiel Kollegen des 1. Reviers ein Porsche ohne... Gepostet von Polizei Kiel und Plön am Freitag, 3. Mai 2019

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Rendsburg. Gegenstand dieser sind nicht nur der doppelte Autoklau und der Unfall in Kiel, sondern noch zwei weitere Pkw-Diebstähle. So kamen aus dem Autohaus auch noch ein Jaguar und eine Mercedes R-Klasse abhanden. Beide konnten im Laufe der Ermittlungen am Donnerstag gefunden werden.

Fahrradständer am Bahnhof völlig zerstört

Den Fahrradständer am Hauptbahnhof ließ das Manöver der Jugendlichen zerstört zurück. Ob sich dabei jemand verletzt hatte, wurde von der Polizei nicht überliefert.

Einer der Jugendlichen wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Auch das Ergebnis ist noch nicht bekannt. Die Kinder werden sich für ihre Taten verantworten müssen.

