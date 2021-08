Saisonende in Kiel - Badesteg in Bellevue schließt am Sonntag wieder

Das war nur ein kurzer Spaß: Nach der Eröffnung Ende Juni ist die Saison für den Badesteg Bellevue schon wieder zu Ende. Die Anlage wird in den kommenden zwei Wochen für den Fährverkehr der SFK zurückgebaut. Am Sonntag, 15. August, ist Schluss.