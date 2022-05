Kiel

Aus Umkleidekabine wird Fotostudio: Ein Stuhl steht vor der Fotobox, ein Strich auf dem Boden verrät die richtige Sitzposition. Der C-Jugend-Fußballer Keyhan Gürgen (14) von Rot-Schwarz Kiel hat auf dem Hocker Platz genommen. Hinter ihm hängt eine weiße Plane, vor ihm die Blitzlichtlampe. Ein Countdown startet. Jetzt bitte lächeln. Oder ernst in die Kamera schauen. Wie bei den Profis.

So fühlt es sich zumindest für Keyhan an. Er wurde gemeinsam mit mehr als 600 Mädchen und Jungen, Frauen und Männern für ein Stickeralbum des Sportvereins im Kieler Süden abgelichtet. Von jeder teilnehmenden Sportlerin und jedem teilnehmenden Sportler gibt es ein eigenes Klebebild. Diese werden in den nächsten zehn Wochen in recycelbaren Stickertüten verkauft und sollen das Sammelfieber rund um den Verein entfachen.

„Bei der Weltmeisterschaft 2018 habe ich selbst Panini-Bilder ins Album geklebt“, sagt der 14-jährige Keyhan. „Dass es nun auch einen Aufkleber von mir gibt, ist schon cool.“ Für den Fototermin ist er nach eigener Aussage extra beim Friseur gewesen, sammeln werde er fleißig.

Was hinter dem Projekt steckt? „Wir möchten den Zusammenhalt in unserem Verein fördern“, sagt Frauke Kollakowski, erste Vorsitzende bei Rot-Schwarz Kiel. Dieser habe besonders in der Corona-Zeit zuletzt gelitten. Zwar sei man „sehr gut“ durch die Pandemie gekommen und habe seit dem Sommer des vergangenen Jahres sogar 200 neue Mitglieder dazugewonnen. Der Austausch untereinander – vor allem zwischen den einzelnen Sparten – sei dennoch nur zu einem geringen Maß möglich gewesen und solle nun wieder aufleben. Neben der Fußballabteilung sind auch die Cheerleader, die Teams vom Softball und Baseball sowie der Vorstand mit dabei.

Erlöse aus dem Sammelalbum sollen die Jugendarbeit im Verein fördern

Sie alle sollen mit dem Album nicht nur eine Erinnerung in den Händen halten. Schließlich profitiert auch der Verein in finanzieller Hinsicht vom Verkauf der Hefte – mit einem Teil des Erlöses soll die Jugendarbeit gefördert werden. Dass die Kinder den Zusammenhalt mit dem Verein bilden, ist für Kollakowski wichtig. Gerade bei jungen Menschen erlebe sie eine große Fluktuation. Aber auch die Erwachsenen würden heutzutage schneller den Verein wechseln.

„Früher ist man für ein Leben lang in den Verein eingetreten, heute sehen ihn viele eher als Dienstleistungsunternehmen“, sagt sie mit etwas Wehmut in der Stimme. Insbesondere das Interesse an außersportlichen Aktivitäten sinke. Kollakowski fragt sich, ob die Menschen zu sehr in ihren Berufen involviert sind und daher wenig Zeit für das Vereinsleben bleibt. „Immer weniger sind bereit, sich langfristig für feste Tätigkeiten zu engagieren.“

Ein Blick hinter die Kulissen: Trainer Frank Peemüller zeigt Keyhan Gürgen (14), wie die Fotobox funktioniert. Quelle: Frank Peter

Umso mehr freute sie sich, als Frank Peemüller mit der Idee des Stickeralbums auf den Jugendvorstand zukam. „Die ersten Abfragen starteten im vergangenen Dezember“, so der Jugend-Trainer, „erstmal ging es darum, Partner und Sponsoren zu finden.“ Als die Rahmenbedingungen feststanden, folgte die Detailplanung. Jeder einzelne Sportler musste mit einem QR-Code angelegt, Listen geschrieben, Termine organisiert und Einverständnisse eingeholt werden. Das Fotoshooting setzten dann die insgesamt 21 Mannschaften eigenständig um.

Um den Kontakt untereinander zu fördern, wurde zusätzlich auch eine Tauschbörse gegründet. Dort können sich Sammlerinnen und Sammler miteinander vernetzen, wenn es darum geht, mit den letzten fehlenden Aufklebern das Heft zu komplettieren. Zudem soll ein Kinderfest auf dem Sportplatz Kronsburg am Sonnabend, 7. Mai, das aktive Vereinsleben fördern. Ein sogenanntes „Pop-up-Event“ als Alternative zum Stadtteilfest. „Vor allem für die Kleinen, die besonders während Corona zurückstecken mussten, eine schöne Sache“, so Frauke Kollakowski.

Die Alben und Aufkleber sind seit dem vergangenem Sonnabend beim Famila-Markt in Neumeimersdorf zu bekommen. Bereits am ersten Verkaufstag waren dort die ersten 400 Sammelalben vergriffen, zudem wurden an einem Tag 9500 Stickerpakete verkauft. Das Heft kostet fünf Euro, für fünf Sticker pro Tüte zahlt man 90 Cent. Jeweils zwei Euro pro Album fließen direkt in die Kasse des Vereins.

Das Projekt wird von „Stickerstars“ realisiert. Mehr als 500 Sportvereine haben nach Angaben des Berliner Start-ups deutschlandweit bereits an der Aktion teilgenommen.