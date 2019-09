Der Zuspruch von Unterstützern in Kiel könnte Tim Bielinski vom Sandhafen zuversichtlich stimmen. Doch trotz erfolgreicher Solidaritäts-Party am Freitag nach der Brandstiftung an der Strandbar in der Förde machen ihm düstere Aussichten für die Sanierung Sorgen. Er hofft aber auf die Ermittlungen.