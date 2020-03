Zwei Klassen der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule Kiel und des RBZ am Schützenpark haben am Mittwoch Zigarettenkippen am Asmus-Bremer-Platz aufgesammelt. Die Aktion hatte der Landesverband der Naturfreunde organisiert, um auf die Folgen von achtlos weggeworfenen Kippen aufmerksam zu machen.