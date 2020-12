Die CDU Kiel schließt sich der Forderung der Bürgerinitiative "Kiellinie für alle" an und plädiert ebenfalls für zwei Planungsabschnitte an Kiels Förde-Promenade. An Reventlouwiese und Berthold-Beitz-Ufer bestehe Konsens – nur über die Kiellinie-Nord werde debattiert. Schuld sei die Stadtverwaltung.