Kiel

Baulich tut sich gerade viel an Kiels Schulen: An gut einem Dutzend Standorten lässt die Stadt aktuell sanieren oder arbeitet an Neubauten. Die nächsten Projekte sind schon in der Pipeline. Jedoch zeigten Berichte der Verwaltung in einer gemeinsamen Sitzung von Schul- und Bauausschuss am Donnerstagabend, dass die Liste an maroden Schulgebäuden, die erneuert werden müssten, noch lang ist.

Bei fünf Schulen stuft die Stadt den Sanierungsbedarf als besonders dringlich ein. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen der Kasseler Bau der Toni-Jensen-Schule und das Hauptgebäude der Ellerbeker Schule. Der Fachturm und die Klassenzeilen der Reventlouschule hätten demnach ebenso unbedingt eine Sanierung nötig wie die Hardenbergschule und die Turnhalle der Humboldtschule. Laut Baudezernentin Doris Grondke wurden für die Rangfolge der Zustand des Tragwerks und der Brandschutz sowie die Qualität der technischen Anlagen wie Heizungen bewertet.

Schlechte Noten für den Brandschutz

Beim Brandschutz bekommt der Kasseler Bau im Sanierungsgutachten die Note sechs: „Handlungsbedarf sofort“, heißt es darin. Für die Ellerbeker Schule und die Reventlouschule ist dieser Punkt als dringlich eingestuft. „Mir ist es wichtig zu sagen, dass hier keine Gefährdung für die Kinder besteht“, so Antje Möller-Neustock (SPD).

Dass die Sanierung aller fünf Schulen gleichzeitig angegangen werden könne, sei unrealistisch, sagte Grondke auf Nachfrage und wies auf die begrenzten personellen Kapazitäten hin. Zudem müssten neue Projekte zunächst mit Haushaltsmitteln unterlegt werden. „Es geht am Ende darum, dass die Vorhaben schaffbar und machbar sind.“ Daher soll die Liste peu à peu abgearbeitet werden.

Was zum Beispiel an der Reventlouschule zu tun wäre, verdeutlicht eine weitere geschäftliche Mitteilung der Verwaltung über die Schroeder-Schulen. Zum Zustand der Klassenzeilen des Gebäudes von 1956 ist darin eine permanente Durchfeuchtung der Boden- und Sockelbereiche vermerkt. Dem Schulhof wird eine „schlechte Aufenthaltsqualität“ attestiert. Auch die denkmalgeschützten Schroeder-Schulen sollen nach und nach saniert werden.

Spagat zwischen modernen pädagogischen Erfordernissen und Denkmalschutz

Die meisten der Schroeder-Schulen seien baulich in die Jahre gekommen, so Grondke. Noch immer böten sie „sehr gute funktionale, pädagogische und räumliche Qualitäten“, für den heutigen Schulalltag mit Inklusion, Ganztagsbetreuung und Barrierefreiheit müssten sie jedoch weiterentwickelt werden. „Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir zeitgemäße pädagogische Erfordernisse erfüllen und gleichzeitig den Denkmalschutz berücksichtigen müssen.“

Die Schroeder-Schulen Unter der Federführung des Architekten Rudolf Schroeder wurden in Kiel zwischen 1948 und 1964 insgesamt 22 Schulen gebaut. 13 von ihnen stehen heute unter Denkmalschutz. Die Pavillonschulen gelten als Bauten nach den Grundsätzen der Reformpädagogik („Lernen im Grünen“) über die Stadtgrenzen hinaus als ein wichtiges kulturhistorisches Erbe. Die Hans-Christian-Andersen-Schule ist bereits vollständig saniert worden. Für die Friedrich-Junge-Schule und die Max-Planck-Schule ist die Sanierung bereits angestoßen. Die übrigen denkmalgeschützten Schroeder-Schulen sind die Goethe-Schulen, Uwe-Jens-Lornsen-Schule, Grundschule Kronsburg, Theodor-Storm-Schule, Gorch-Fock-Schule, Hebbelschule, Reventlouschule, Grundschule Schilksee und Grundschule Suchsdorf.

Die alten Gebäude alle einfach abzureißen, ist bei den 13 unter Schutz gestellten Schulen nicht möglich. Das ginge nur, wenn die baulichen Mängel so erheblich sind, dass eine Ertüchtigung und ein Erhalt der historischen Bausubstanz nicht möglich sind. An der Max-Planck-Schule sieht die Stadt zum Beispiel die Möglichkeit, für die beiden südöstlichen Klassenzeilen einen Abbruch zu beantragen und einen Ersatzbau zu errichten. Die fünf Pavillonklassen am Hang der Moorteichwiesen könnten saniert werden.

Lob gab es von SPD, Grünen und CDU für die von der Verwaltung gelieferte umfassende Analyse zum Status quo an den Schroeder-Schulen. „Das ist eine gute Datengrundlage für alle anstehenden Entscheidungen“, so Andrea Hake (Grüne). Für Unmut bei Union und FDP sorgte allerdings, dass die Rathauskooperation eine entsprechende Pressemitteilung bereits Stunden vor der Sitzung versendet hatte.

Grundschul-Neubau in Gaarden soll 33 Millionen Euro kosten

Die Berichte über die laufenden Projekte machten die hohe Priorität deutlich, die Schulbauten für die Stadt haben, hieß es von SPD und Grünen darin. Als Beispiele nannten sie die rund elf Millionen Euro teure Komplettsanierung des Hans-Geiger-Gymnasiums oder den Neubau der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule für mehr als 50 Millionen Euro.

Den Neubau der Grundschule Gaarden, der bis 2025 fertig sein soll, prüft die Stadt laut Grondke noch intensiv auf Einsparpotenziale. Derzeit werden die Kosten hierfür auf etwa 33 Millionen Euro geschätzt.