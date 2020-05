Freibad-Saison wackelt wegen Corona

Kiel

Bei der Stiftung Drachensee fürchten die fürs Eiderbad in Hammer Zuständigen, dass es mit der Saison 2020 ein kompletter Schlag ins Wasser werden könnte. Anbaden Ende Juni, das schien für den in Katzheide planend und koordinierend tätigen Architekten Rüdiger Brause zu Jahresbeginn eine realistische Perspektive. Tatsächlich sah es damals gut aus. Die Männer der Kieler Firma Baltic Bau legten sich mächtig ins Zeug, um Erd-, Beton- und Rohrverlegungsarbeiten vorzunehmen. Und auch die mit dem Einbau des neuen Edelstahlbeckens beauftragte Firma Zeller Bäderbau aus dem schwäbischen Heidenheim zeigte sich von ihrer zuverlässigsten Seite.

Probleme wegen Sicherheitsauflagen

Corona brachte dann allerdings mächtig Sand ins Getriebe. Zeller arbeitet traditionell mit Schweißern aus Österreich, dessen Fachkräfte in diesem Bereich seit eh und je als international führend gelten. Nachdem im März ein Schweißer-Trupp planmäßig wieder in die Alpenrepublik zurückgereist war, durften die zur Ablösung vorgesehenen Kollegen wegen der Sicherheitsauflagen wochenlang nicht nach Deutschland kommen. „Dafür kann niemand etwas“, wirbt der Kieler Sportdezernent Gerwin Stöcken um Verständnis. Inzwischen sind die Österreicher zwar wieder am Werk, doch eng wird es trotzdem.

Immerhin: So ganz will Stöcken die Hoffnung nicht fahren lassen, dass es doch noch klappen könnte mit einer Eröffnung. Bis Ende Juni, so stellte er nach einer Ortsbesichtigung am 13. Mai fest, wird es wohl nichts, aber Mitte oder Ende Juli könnte es klappen. Auch dann jedoch unter provisorischen Umständen, denn der aktuell stellenweise eher einer Mondlandschaft gleichende Außenbereich wird sich nach Angaben des Stadtrats bis dahin unter keinen Umständen auf Freibad-Chic trimmen lassen. Wenn irgend möglich, strebt die Stadt für diesen Sommer aber unbedingt einen Katzheide-Start an, versichert Stöcken: „Die Leute wollen baden.“

Duschen als Problem

In welcher Weise und zu welchem Zeitpunkt sie das wegen des Infektionsschutzes dürfen, steht auf einem anderen Blatt. Verbindliche Vorgaben vom Land gibt es noch nicht, klar ist aber, dass das Thema Hygiene für Freibäder ein besonders anspruchsvolles ist. Im chlorierten Wasser selbst dürfte das Ansteckungsrisiko nach Einschätzung der Fachleute zwar sehr gering sein, kritischer sieht es laut Stöcken dagegen in den Duschen aus, wo sich in der ohnehin feuchten Luft Viren sehr gut halten könnten. Ebenfalls ein Problem dürfte es sein, Kinder und Jugendliche im Hochgefühl des Badespaßes auf gegenseitigen Abstand zu halten.

"Jetzt liegt alles auf Eis"

Exakt diese Überlegungen sind es, die bei der Stiftung Drachensee Zurückhaltung bewirken. „Wir können absolut noch nichts sagen“, verweist die verantwortliche Werkstattleiterin Anke Hamdorf auf die geballten Unwägbarkeiten. Noch keine amtlichen Vorgaben, logischerweise auch noch kein entsprechendes Hygienekonzept, dazu die Drachensee-Mitarbeiter, die teilweise wegen ihrer Behinderungen besonders vom Virus bedroht sind, all das macht die Lage für die Stiftung nicht einfach. Gewöhnlich ist das Eiderbad von Juni bis August geöffnet, ein Beginn zum 1. Juni wird aus heutiger Sicht aber schon so gut wie ausgeschlossen. Anke Hamdorf: „Im Winter haben wir zwar die üblichen Vorbereitungen getroffen, aber jetzt liegt alles auf Eis. Ob wir die Badesaison überhaupt eröffnen können, lässt sich nicht sagen.“

