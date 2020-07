Kiel

Die Satt-Mission startete im März dieses Jahres, um wohnungslose Menschen trotz der Schließung von Angeboten wie Mittagstischen und Tafeln während des Lockdowns Essen anzubieten. "Für die Betroffenen war diese Zeit besonders schwierig – viele hätten ohne die Satt-Mission keine tägliche warme Mahlzeit mehr bekommen" so Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission.

Bis zu 400 wohnungslose Menschen und Familien in Kiel wurden laut Stadtmission täglich versorgt. Gekocht wurde das Essen von sieben Kieler Gastronomen an verschiedenen Standorten in der Stadt. Von dort wurde es mit der Hilfe von 30 Ehrenamtlern ausgeliefert. Dafür stellten zwei Kieler Autohäuser Fahrzeuge zur Verfügung.

Die Essen wurden zu den Wohnungslosen in Kiel gebracht

Verteilt wurden die Mahlzeiten an verschiedenen Stellen, wie Helmer erklärt: "Das waren etwa Hotels, in denen wir Wohnungslose untergebracht haben, oder die Notunterkünfte für Frauen und Männer." Auch unter freiem Himmel wurden die einzeln abgepackten Portionen ausgegeben.

Die Dankbarkeit für die täglichen Lieferungen drückte einer der Betroffenen so aus: "Man denke nur an das legendäre Hühnerfrikassee. Das ganze Haus war hin und weg. Ihr Engagement war sehr hilfreich in dieser schwierigen Zeit. Nichts ist selbstverständlich, deshalb: Vielen Dank."

Finanziert wurde die Satt-Mission durch Spenden von 1300 Privatpersonen und zehn Unternehmen, 101.000 Euro kamen so zusammen. Für die fehlenden Mittel sorgte die Aktion Mensch mit 48.000 Euro. "Ohne die Spender wäre das Projekt nicht möglich gewesen", sagt Helmer. Neben den Zutaten brauchte es Mittel für Verpackungsmaterial oder Spritgeld.

Auch die Kieler Gastronomen sollten profitieren

Zu Spenden für das Projekt wurde unter dem Motto „1x spenden, 2x helfen“ aufgerufen. Denn Kieler Gastronomen, die durch die Corona-Maßnahmen mit massiven Einbußen zu kämpfen hatten, sollten von dieser Aktion ebenfalls profitieren. Den Köchen sei eine Aufwandsentschädigung angeboten worden, erläutert Helmer. "Die wollten aber gar nicht alle haben."

Kiels Sozialdezernent Gerwin Stöcken lobte die Beteiligten zum Abschluss: "Zusammenhalt ist mit Abstand die beste Medizin – so lautete Kiels Slogan während der Corona-Pandemie - und die Köche haben gemeinsam mit der Stadtmission diese Worte mit Leben gefüllt."

Spenden nach Lockerungen zurückgegangen

Da nun Angebote wie die Tafel wieder geöffnet hätten, wäre die Satt-Mission nicht mehr nötig, so Helmer. Allerdings hätten sie auch nicht weitermachen können. "Mit dem Eintritt der Lockerungen sind die Spenden massiv zurückgegangen."

Sollte es zu einer zweiten Welle kommen, wüssten sie nun, wie es geht, sagt Helmer. Sie hoffe aber nicht, dass es so weit komme. Die beteiligten Akteure würden unterdessen weitere Aktionen, auch abseits von der Corona-Pandemie, planen. "Zu Weihnachten soll es ein Gänseessen für Wohnungslose geben."

