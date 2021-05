Nach einer Bluttat in Dänischenhagen hat ein stundenlanger Großeinsatz der Polizei am Mittwoch die Region Kiel in Atem gehalten. Die Polizei geht von einem Beziehungsstreit aus, bei dem am Vormittag gegen 11 Uhr ein 53-jähriger Mann und seine 43-jährige Freundin in einer Doppelhaushälfte getötet wurden. Der Tatverdächtige ist in Polizeigewahrsam.