Was haben die "Gorch Fock" und die Kiellinie gemeinsam? Seit Ende 2015 sorgt ihr Stahl für Schlagzeilen. Während die "Gorch Fock" 2021 wieder segelt, braucht die Spundwand der Kiellinie noch bis Ende 2022. Am Freitag begann an der Kiellinie die Suche nach Kampfmitteln.