Kiel

Die „Fjordnes“ hat schon einmal die halbe Welt gesehen. Die Flaggen Chinas, Singapurs, der Philippinen, Ägyptens, Maltas, Norwegens, Dänemarks und Deutschlands wehten bereits auf dem Vorschiff. Für den besonderen Tag hatten die 20 Seeleute ihr neues Schiff herausgeputzt.

Drei Monate nach der Verabschiedung von der Chengxi-Werft in China stand in Kiel die Taufe an. Hilde Midtkandal-Sandvik aus Norwegen übernahm die Patenschaft für den blauen Koloss. Die Lehrerin aus der Nähe von Bergen brauchte aber etwas Ausdauer bei der Taufe.

Taufe als Teamwork

Da der Knoten an der Champagner-Flasche etwas hoch angebracht war, brauchte sie mehrere Versuche. Erst mit tatkräftiger Unterstützung durch ihren Mann Helge zerbarst die Flasche mit lautem Klatschen am Rumpf der „Fjordnes“.

Eine Taufe an der Werft schied aus, da die Einreise nach China enorm kompliziert ist.„Ein Schiff mitten in einer Pandemie zu bauen, ist schon eine Herausforderung. Wir sehen aber jetzt den Erfolg“, sagte Helge Sandvik.

Zur Galerie Am Ostseekai in Kiel wurde ein neuer Massengutfrachter von Hilde Midtkandal-Sandvik aus Norwegen getauft.

Die 20 philippinischen Seeleute durften auch nicht nach China zur Werft. „Deshalb ist die ,Fjordnes’ am 7. Juli von der Werft in China nach Manila überführt worden, wo die Besatzung dann am 12. Juli an Bord kam“, so Jens Schumacher von der Reederei Hartmann aus Cadenberge bei Cuxhaven. Sie betreibt das Schiff.

37 000 Tonnen Splitt mit einer Reise

„Diese Schiffe werden gebraucht und haben viel Arbeit vor sich. Der Bedarf an Baustoffen ist groß“, so Helge Sandvik. Der Norweger ist Geschäftsführer von CSL Norway, einem Ableger der Canadian Steamship Lines aus Montreal in Kanada.

Auch für Kanada soll die „Fjortnes“ eventuell Baustoffe fahren. Zusammen mit der Hartmann-Gruppe aus Cadenberge bei Cuxhaven betreibt CSL die „Fjordnes“ und das 2020 in Dienst gestellte Schwesterschiff „Starnes“ .

Drei Reisen hat die „Fjordnes“ bereits seit Ende August von dem norwegischen Steinbruch Jelsa nach Kiel absolviert. „Bei der ersten Fahrt wurden 37 000 Tonnen Splitt transportiert und mit einer Geschwindigkeit von 5500 Tonnen pro Stunde gelöscht“, so Schumacher.

Baumaterial für Straßen und Wege im Großraum Kiel

Für das Entladen im Scheerhafen hat das Schiff einen 90,5 Meter langen Ausleger an Deck. Er kann zu beiden Seiten geschwenkt werden. In dem Ausleger ist ein Förderband, das den Splitt aus dem Laderaum auf die Pier befördert.

Benötigt wird das Baumaterial für Straßen und Wege sowie für Fundamente bei Gebäuden. Der Bedarf an Baumaterial in Kiel steigt von Jahr zu Jahr. Inzwischen werden über 600 000 Tonnen im Scheerhafen umgeschlagen. Damit wurde in der Kieler Hafenbilanz sogar der Wegfall des Umschlags von Steinkohle beim Gemeinschaftskraftwerk wettgemacht.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Ostseekai wurden vor der „Fjordnes“ zuvor bereits die Kreuzfahrtschiffe „Aidasol“ (2011) und „Mein Schiff 4“ (2015) getauft.