Während am Ostersonntag die Kinder Ostereier suchen, ist Dirk Schieder aus Lütjenburg an diesem Morgen auf der Suche nach dem besten Foto. Mit Kamera und riesigem Teleobjektiv hat er sich in Schilksee an den Salzwiesen platziert. Sein Objekt der Begierde: eine Mandarinente.