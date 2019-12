Große Anwohnerbefragung rund um den Aalborgring in Kiel-Mettenhof: Die Polizei Kiel will dem Mann, der am 25. November eine Schülerin des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums überfallen haben soll, auf die Spur kommen. Daher haben Beamte am Donnerstagmorgen nach Hinweisen aus der Bevölkerung gesucht.