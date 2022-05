Kiel

Mitsingen, klatschen, schunkeln – beim Schlagerfest XXL am Mittwochabend in der Wunderino-Arena sind Schlagerfans voll auf ihre Kosten gekommen. Schlagerhits und viel Energie auf der Bühne sorgten bei den rund 6000 Zuschauerinnen und Zuschauern für gute Laune.

Florian Silbereisen moderierte das Konzert, dessen Gästeliste sich sehen lassen konnte. Von den Schlagerikonen Jürgen Drews und Marianne Rosenberg über Entertainmenttalent Ross Antony bis hin zu Thomas Anders von Modern Talking war das Schlagerfest prominent besetzt. Und auch für Newcomer Eric Philippi bot das Schlagerfest eine Bühne.

Florian Silbereisen startet Schlagerfest XXL mit Vollgas

Mit Vollgas startete Silbereisen in die Show und raste mit einer Motocross-Maschine auf die Bühne. Die DDC Breakdancers in roten Rennfahreranzügen tobten dazu über Reifen, schlugen Salti und feuerten das Publikum an. Ein Wirbel aus bunten Bühnenshows und Liedern zum Mitsingen riss das Publikum weiter mit. Silbereisen führte mit flapsigen Gesprächen durch rund drei Stunden Schlagershow.

Zwar saßen die größtenteils älteren Besucherinnen und Besucher über weite Teile des Abends auf ihren Stühlen in der prall gefüllten Wunderino-Arena, aber das hielt sie nicht davon ab, bei Liedern wie „Whatever will be, will be“ mitzuschunkeln und die Halle mit Klatschen zu füllen.

Jürgen Drews und Ross Antony begeistern das Kieler Publikum

Spätestens als Jürgen Drews „Ein Bett im Kornfeld“ anstimmte, hielt es auch die Letzten nicht mehr auf den Sitzen. Der 77-jährige Drews bewegte sich selbst nur vorsichtig auf der Bühne, konnte aber trotzdem das Publikum mit Hits wie „König von Mallorca“ mitreißen.

Energetisch wie auf Ecstasy wirkte dagegen Entertainer Ross Antony. Rosa und Einhörner waren das Thema seiner Auftritte. Mit eine Horde aus Tänzerinnen in pinken Einhornkostümen hüpfte er zu „1000 und 1 Nacht“ im Silber-Glitzer-Anzug über die Bühne oder holte später im pinken Anzug, mit Blumenkette und Einhorn-Schwimmreifen Urlaubsstimmung auf die Bühne.

Zur Galerie Beim Schlagerfest XXL am Mittwochabend in der Wunderino-Arena in Kiel sorgten Sängerinnen und Sänger von Jürgen Drews über Ross Antony bis hin zu Oli P. für gute Laune. Schlagerstar Florian Silbereisen moderierte die Show. Eindrücke des Konzerts.

Auch der Auftritt von DSDS-Gewinner Ramon Roselly mit seinem Siegerlied „Eine Nacht“ war mit vielen Luftballons farbenfroh. Von knallig-bunt zu schwarz-weiß änderte sich das Bühnenbild mit der Schlager-Rock-Band Brenner. Tänzerinnen in schwarzer Lederkleidung und mit Engelsflügeln und eine rockige Interpretation von „Komm, wir fahren nach Amsterdam“ mischten den Schlagerabend auf.

Oli P. auf Schlauchboottour durch die Wunderino-Arena

Sänger Oli P. begeisterte nicht nur mit seiner Rap-Version von „Flugzeuge im Bauch“, sondern auch mit einer Schlauchboot-Tour durchs Publikum. Helfer trugen ihn in einem aufblasbaren Boot durch die Menge, er klatsche Fans ab und hielt plötzlich für ein paar Sekunden einen Pappteller der Essensstände in der Hand. „Auf einmal hatte ich eine Currywurst in der Hand. Das ist mir noch nie passiert“, kommentierte er später auf der Bühne.

Der zweite Teil des Konzerts war geprägt von alten Schlagergrößen. Marianne Rosenberg kombinierte Hits wie „Lieder der Nacht“ aus den Achtzigern mit neueren Liedern wie „Wann (Mr. 100 %)“. Schillernde Kleidung und Discokugeln unterstrichen ihren Status als ersehnten Gast bei der großen Schlagerparty.

Matthias Reim heizte mit „Blaulicht“ und „Du bist mein Glück“ die Stimmung ein, bevor zu „Verdammt ich lieb’ dich“ alle Sängerinnen und Sänger auf die Bühne strömten. Das Publikum grölte mit und spornte die Künstler auf der Bühne mit Klatschen an. Nur zu zweit, aber nicht weniger mitreißend, sangen Thomas Anders und Florian Silbereisen „Sie sagte doch, sie liebt mich“.

Eine aufblasbare Torte, Tänzerinnen in aufblasbaren Kugeln und alle Stars versammelt auf der Bühne – mit einem Finale aus Dauerbrennern wie „Er gehört zu mir“ und „Griechischer Wein“ verabschiedeten sich die Künstlerinnen und Künstler vom begeisterten Publikum.