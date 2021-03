Kiel

Wochenlang hat er an Sound und Text gefeilt, im Februar das Video gedreht, nun kann es losgehen: Am Freitag wird der Song „Unser Jahr“ des Kielers Nick Tschecker auf Youtube und Spotify freigeschaltet und dürfte schnell die Charts erklimmen.

Der Kieler machte schon beim Erfolgshit "Mallorca Das sind wir" mit

Schon im Vorfeld landete die Single unter den Top 20 der Vorbestellungen in der Rubrik Schlager. Nick Tschecker ist bekennender Mallorca-Fan und hat bereits beim Erfolgshit „Mallorca Das sind wir“ mitgewirkt. Doch nun geht er einen etwas anderen Weg: mehr Tiefe, mehr Aussage. Trotzdem ein Hit, der sofort zum Mitsingen einlädt.

Beim Treffen in Kiel hat Nick Tschecker auch gleich eine Idee, wo man ihn am besten fotografieren könnte: am neuen Holstenfleet. „Das steht für den Neuanfang der Stadt“, sagt er und grinst. „Mein Song ist genau so ein Neuanfang, nur eben für mich.“

Der 38-jährige Kieler, der einst die Waldorfschule besuchte und Finanzfachwirt ist, hat sich im Corona-Jahr dazu entschieden, alles auf eine Karte zu setzen. 20 Jahre lang führte er eine eigene Marketing-Firma, beriet Rechtsanwälte, erstellte Webseiten und Online-Shops. Doch die Musik hat ihm immer gefehlt.

Corona sorgt bei vielen gerade für Hoffnungslosigkeit

„Corona hat gezeigt, dass sich das Leben so schnell ändern kann“, sagt er. „Ich bin fast 40, da kommt man schon ins Grübeln.“ Viele Freunde, so erzählt er, seien durch die Pandemie in ein tiefes Loch gefallen, resignieren und zweifeln. Ihnen allen möchte er Mut machen: „Ein Neustart wird gelingen. Legt los und erfüllt Euch Eure Träume. Fangt einfach an.“

Nick Tschecker ist sich sicher, dass die positive Stimmung in der Corona-Krise siegen wird. In seinem Song heißt es: „Das wird unser Jahr. Nichts kann uns die Hoffnung nehmen. Wir werden uns wieder in den Armen liegen und über tausend Grenzen fliegen.“

Bis er selbst wieder fliegen möchte, wird es wohl aber noch ein wenig dauern. Aufmerksam verfolgt er, wie es auf seiner Lieblingsinsel Mallorca gerade weitergeht. „Alle Gaststätten und Cafés dürfen seit Dienstag im Außenbereich wieder öffnen“, erzählt er. „Ich bin mir nicht sicher, ob das gutgeht.“

Gemeinsam mit TV-Ikone Melanie Müller und Schäfer Heinrich gesungen

Mit vielen Künstlern der Insel ist er in regem Austausch. Mit TV-Ikone Melanie Müller, Schäfer Heinrich, Schlagersängerin Marry, Bierkönig DJ Balineiro und vielen anderen hatte er im Juli 2020 die Mallorca-Hymne „Mallorca Das sind wir“ eingesungen. Sofort landete sie auf Platz eins der iTunes Schlagercharts und erreichte über 70 000 Streams in nur zwei Monaten.

Musikproduzent Oliver deVille an die Seite geholt

Für seinen ersten eigenen Song „Unser Jahr“ hat sich Nick Tschecker den Musikproduzenten Oliver deVille an die Seite geholt, der unter anderem auch Anna-Maria Zimmermann und Roberto Blanco betreut. Das Video zum Titel drehten sie in Berlin.

Bleibt nur noch zu klären, wie um Himmels willen er auf den Künstlernamen Nick Tschecker kam. Der Künstlersohn, dessen Vater den Iltisbunker in Kiel-Gaarden gestaltet hat, lacht. „Ich bin ein großer Fan von Stones-Urgestein Mick Jagger“, sagt der Sänger, der im echten Leben Mani Charmi heißt. „Jagger hat die Bühne gerockt und die Leute mitgerissen. Das ist genau das, was die Menschen gerade brauchen.“

Die drei Töchter rocken zu Papas Titel "Unser Jahr" das Wohnzimmer

Er hofft, dass ihm das mit seinem Song ebenfalls gelingen wird. Seine drei Töchter (elf, sechs und vier Jahre alt) feiern ihren Papa auf jeden Fall schon einmal kräftig. „Sobald mein Titel läuft, rocken sie unser Wohnzimmer und versprühen pure Lebensfreude“, erzählt er lächelnd. „Das rührt mich fast zu Tränen.“

Den Song „Unser Jahr“ von Nick Tschecker gibt es ab Freitag auf allen Musikplattformen.