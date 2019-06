Kiel

Sie beklagte zugleich eine wachsende Islamfeindlichkeit. "Ich selber erlebe nicht einen Tag, den ich alleine rausgehe, ohne Anfeindungen."

In der Stellungnahme kritisiert Katharina K. auf gut drei, engzeilig beschriebenen Seiten das Schleier-Verbot an der Uni. "Es bezweckt nichts anderes, als dass gläubige Muslimas, die der islamrechtlich legitimen und gültigen Auffassung folgen, dass das Gesicht zu bedecken ist, verwehrt wird, eine höhere akademische Bildung wahrzunehmen." Ein Verbot sei weder mit dem Grundgesetz noch der UN-Menschenrechtscharta vereinbar. "Ein bloßes Unbehagen vor dem Fremden reicht nun mal in Deutschland nicht aus für ein Verbot."

Katharina K. aus Kiel wurde von Verein unterstützt

Katharina K. zitiert zudem eine Studie, nach der die meisten Salafisten "unpolitisch sind" und keine Gefahr für die Demokratie darstellten. Fakt ist, dass die Konvertitin von einem Verein unterstützt wurde, der wegen salafistischer Führungspersonen im Visier des Verfassungsschutzes ist.

Lesen Sie auch: Reaktionen auf das Schleier-Verbot an der CAU Kiel

Die Niqab-Trägerin war vom Ausschuss auf Antrag von CDU, SPD und SSW um eine Stellungnahme gebeten worden. Im Herbst soll eine mündliche Anhörung folgen. Ob eine Fraktion Katharina K. dazu einlädt, ist noch offen.

Grüne sind gegen Schleierverbot an Hochschulen

In der schriftlichen Anhörung, inzwischen sind mehr als 40 Stellungnahmen eingetroffen, steht Katharina K. mit ihrer Kritik am Schleier-Verbot nicht allein. Nach Einschätzung der Grünen liegen die Kritiker deutlich vorn, nach Wertung von CDU und FDP allenfalls knapp. Für Tobias von der Heide ( CDU) kommt es am Ende ohnehin nicht auf die Statistik an, "sondern auf die Kraft der Argumente". Die Grünen sind gegen ein Schleier-Verbot an Hochschulen, CDU und FDP dafür.

Alle Nachrichten zum Schleier-Verbot finden Sie hier.

Von Ulf B. Christen