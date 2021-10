Kiel

Es ist eine doppelte Rückkehr: Nach einem Jahr coronabedingter Pause kann das Stadtwerke Eisfestival in diesem Winter wieder starten. Dafür wird die Schlittschuhbahn wieder an einem altbekannten Ort aufgebaut. Gleichzeitig zieht die 700 Quadratmeter große Eisfläche von der Hörn zurück zum Ostseekai.

Vom 18. November 2021 bis 16. Januar 2022 können auf der Fläche unter freiem Himmel Schlittschuh gelaufen und Wettbewerbe im Eisstockschießen ausgetragen werden. Dass es sich um eine Open-Air-Eisbahn handelt, ist neu. In der Vergangenheit war das Eisfestival immer in einem Zelt. Hauptsponsor sind erneut die Stadtwerke, die dafür sorgen, dass die Eisbahn mit Ökostrom betrieben wird.

Stand heute: 3G-Nachweis wird für die Eisbahn in Kiel erforderlich sein

Das Angebot beim Eisfestival richtet sich an Schulklassen, Familien, Freizeitsportler und Firmen. Kindergeburtstagsfeiern und Firmenfeste in gemieteten Festpagoden sind in diesem Jahr aufgrund der geltenden Hygieneauflagen aber nicht möglich. Das generelle Hygienekonzept sieht eine 3G-Regel vor. Besucher ab zwölf Jahren müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Eine Maskenpflicht auf dem Eis gibt es nicht, allerdings muss ein Gesichtsschutz in den überdachten Flächen – Sanitäranlagen, Umzieh-, Gastronomie- und Eingangsbereich – getragen werden. Die Besucherkapazitäten werden nicht begrenzt, Kontaktdaten nicht erhoben.

Das Eisfestival wird montags bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr (in den Schulferien ab 10 Uhr), sonnabends von 10 bis 18.30 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein. Während der Öffnungszeiten soll es ein kleines gastronomisches Angebot geben. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Für kleine Anfänger gibt es Schlittschuhfahrhilfen in Tierform.

Termine fürs Schlittschuhfahren in Kiel können ab 11. Oktober gebucht werden

Ab Montag, 11. Oktober, können Termine für das Eisstockschießen gebucht werden. Auch Kindergärten und Schulklassen können Gruppenausflüge ankündigen. Sie sollen die Eisbahn am Vormittag zu stark vergünstigten Konditionen nutzen können. Schlittschuhe aller Größen sowie Helme sind vor Ort ausleihbar.

Den Abschluss des Eisfestivals bildet im Januar das Eisstock-Masters. 120 Mannschaften mit je vier Personen können teilnehmen und in mehreren Runden um den Wanderpokal kämpfen. Anmeldungen dafür sind ebenfalls ab Montag, 11. Oktober, möglich.

Alle Informationen zur Terminbuchung und Preisen gibt es unter www.kiel-sailing-city.de/eisfestival