Kiel

In der Heikendorfer Bäckerei Schlüter beginnt die Arbeit für die Bäcker bereits um 0.30 Uhr. Doch in den vergangenen Wochen hatten sie danach noch ein zweites Tagewerk zu verrichten. Denn der mittlerweile auch unter dem Namen „Der Brotmacher“ bekannte Betrieb eröffnet am Dienstag, 1. Februar, um 7 Uhr seine neue Filiale in der Yorckstraße 4. „Und da die Handwerker im Moment rar sind, machen unsere Mitarbeiter den Job“, sagt Dirk Schlüter, der die seit 1959 bestehende Bäckerei leitet.

Der Brotmacher: Bäcker Schmeer setzte sich beim Vermieter für den Nachfolger ein

Neben ihm stehen an diesem Morgen Ehefrau Iris, Tochter Elina und Enkel Theo in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bäckerei Schmeer, die ihren Betrieb im vergangenen Jahr eingestellt hat. Dass die Bäckerei Schlüter zu den seltener werdenden familiär geführten Betrieben der Branche zählt, war ein Grund dafür, dass sie den Zuschlag für das Ladengeschäft bekam. „Stefan Schmeer, den ich seit Jahrzehnten kenne, hat sich beim Vermieter für uns eingesetzt“, berichtet Dirk Schlüter. „Es wollte, dass ein passender Nachfolger an diesem Ort einzieht.“

Auch von den Anwohnern rund um den Blücherplatz haben die Schlüters, die in Kiel bereits eine „Brotmacher“-Filiale in der Holtenauer Straße sowie die „Dinkel-Ecke“ in der Waitzstraße betreiben, schon viel positive Resonanz erfahren. „Die Menschen hier haben einen Sinn für echte Handwerkskunst“, berichtet Dirk Schlüter, der für sein Unternehmen vor drei Jahren einen Holzbackofen gekauft hat und beim Brotbacken auf Sauerteig und lange Ruhezeiten setzt: „Ich denke, wenn man sich als kleineres Unternehmen zwischen den großen Bäckerketten behaupten will, ist das heute der einzige Weg.“

An der Theke treffen die Kunden auch auf ein bekanntes Gesicht

Passend dazu hat Tochter Elina bei der Neugestaltung des Ladengeschäfts viele Einrichtungsgegenstände wie die Theke beibehalten. Ein Hauch der Bäckerei Schmeer ist bei der neuen Brotmacher-Filiale aber auch deswegen noch spürbar, weil hier mit Birgit Jessen eine der langjährigen Verkäuferinnen weiter am Tresen stehen wird. Hinter diesem wird es künftig neben Brotspezialitäten auch Schlüters berühmten Butterkuchen geben, der noch nach einer Rezeptur aus dem Jahr 1959 produziert wird.

Nur gebacken wird in der Yorckstraße in Zukunft nicht mehr. „Wir beliefern alle unsere Filialen aus Heikendorf“, sagt Schlüter und ergänzt, dass es kaum noch einen Bäcker gebe, der noch mehrere Backstuben parallel betreibe. Beim Abschied von der alten Schmeer-Produktionsstätte hinter dem Verkufsraum sei ihnen trotzdem allen noch einmal schwer ums Herz geworden: „So etwas lässt kein Bäckerherz kalt.“