Die Schmierereien an Kieler Bushaltestellen, die die Gefahr durch Corona leugnen ("Maskendeppen") und Verschwörungstheorien aufgreifen ("Stop Soros"), beschäftigen jetzt die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung. Aber auch der Staatsschutz steht bereit.

