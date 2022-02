Schnapszahldatum - Heiraten am 2.2.2022: Brautpaare in Kiel geben sich die Klinke in die Hand

Was für ein tolles Schnapszahldatum: 2.2.22. Das dachten sich auch viele heiratswillige Paare in Kiel. Im Halbstundentakt gaben sich die Brautpaare trotz Corona auf dem Kieler Standesamt die Klinke in die Hand. Bis auf einen kurzfristig abgesagten Termin waren alle Zeitfenster ausgebucht.