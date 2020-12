Nachdem großen Andrang auf die Schnelltests am Kieler Schwedenkai zum Wochenstart, sind die Kapazitäten am Dienstag gesteigert worden. Ein zweites Testmobil soll die Wartezeiten verkürzen. Am Montag hatten sich über 500 Kieler einem Schnelltest unterzogen und dabei bis zu drei Stunden gewartet.