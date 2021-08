Schockanrufe: Polizei in Kiel warnt erneut vor Betrugsmasche am Telefon

Die Polizei in Kiel warnt erneut ausdrücklich vor sogenannten Schockanrufen. Demnach kam es in den jüngsten Tagen wiederholt zu Betrugsversuchen am Telefon. In einem Fall hatten die Betrüger Erfolg: Sie erbeuteten einen fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.