Schockanrufe in Kiel: Polizei warnt nach drei erfolgreichen Betrugstaten

Kiel

Nach einer Vielzahl von betrügerischen Schockanrufen und drei erfolgreichen Betrugstaten im Kieler Stadtgebiet warnt die Polizei erneut vor Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. Mit der bekannten Masche erbeuteten die Betrüger laut Polizei Wertgegenstände und Bargeld in sechsstelliger Höhe.

Ein 84-jähriger Kieler aus dem Stadtteil Dietrichsdorf soll am Mittwochnachmittag auf seinem Festnetztelefon von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden sein. Angeblich habe seine Tochter einen Verkehrsunfall gehabt, habe Unfallflucht begangen und sei festgenommen worden. Zur Freilassung werde nun eine Kaution fällig.

Der 84-Jährige habe auch noch mit einer angeblichen Staatsanwältin und einem Bankmitarbeiter telefoniert. Laut Polizei übergab der Senior die angebliche Kaution in fünfstelliger Höhe nach 13.30 Uhr im Bereich Masurenring an eine männliche Person.

Hier sucht die Kriminalpolizei Kiel Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern im Bereich Masurenring/Ostring/Johannisburger Straße machen können. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel. 0431/160-3333 entgegen.

Bereits am vergangenen Freitag, 13. Mai, soll eine 83-Jährige aus Kiel-Russee Opfer eines falschen Polizeibeamten geworden sein. Dieser hatte der Frau am Telefon erklärt, dass sie Opfer einer Einbruchstat werden sollte. Sie müsse daher Bargeld und Wertgegenstände in einem Briefumschlag vor die Tür legen.

Bei einem anderen Fall im Bereich Schrevenpark haben sich die Betrüger offenbar über mehrere Wochen bei einem 77-Jährigen gemeldet und nach Geld und Wertgegenständen gefragt. Der 77-Jährige soll an unterschiedlichen Tagen immer wieder Bargeld an der Wohnungstür an angebliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten übergeben haben.