Er richtete im Herbst 2015 eine Cannabis-Plantage an der Alten Lübecker Chaussee ein und baute in einem Mehrfamilienhaus über drei Jahre lang Marihuana an. Zwei Jahre nach Aushebung der illegalen Pflanzung durch die Polizei wurde der 27-jährigen Mieter von einem Kieler Schöffengericht verurteilt.