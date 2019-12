Neues Konzept soll Traditionsrestaurant Schwung bringen

Kiel

Wer die aktuelle Speisekarte der Schönen Aussichten studiert, merkt schnell auf. Gerichte wie Kalbsfilet mit Madeira-Jus, Ofenkarotten und Olivenöl-Kartoffelstampf oder Kabeljaufilet mit Prosecco-Schaum, Grillgemüse und Spinat-Ravioli zeugen von einem Koch mit Ambitionen. Und tatsächlich steht hier seit Kurzem ein Chef am Herd, dessen Künste in den vergangenen Jahren von namhaften Restaurantführern wie dem Guide Michelin und dem Gault Millau honoriert wurden. „Ich möchte, dass die Schönen Aussichten auch kulinarisch dem Potenzial gerecht werden, das ihre Lage mit sich bringt“, sagt Nico Mordhorst, der zuletzt sechseinhalb Jahre lang die Küche des Molfseer Bärenkrugs prägte und den dort gelungenen Brückenschlag zwischen rustikaler und gehobener Landhaus-Küche nun an der Kiellinie umsetzt.

Mittagstisch als Neuerung

Tatsächlich zählt der erhabene Fördeblick seit jeher zu den zentralen Merkmalen des Traditionsrestaurants, das daher gerne für Feiern aller Art gebucht wird. „Aber als gute Adresse, um einfach nur essen zu gehen, sind die Aussichten derzeit nicht bekannt“, sagt Mordhorst, der sich nun mit viel Verve daranmacht, dies zu ändern. „Wir möchten ein breites Publikum ansprechen und bieten daher sowohl rustikale wie auch feinere Gerichte an“, sagt der 35-Jährige, der in der Küche der Aussichten überdies auch an die Leidenschaft für regionale Produkte anknüpft, für die er in Molfsee bekannt war. Ergänzend zum Abendgeschäft bietet Mordhorst seit Neuestem von Dienstag bis Freitag auch einen unkomplizierten Mittagstisch an. Nachmittags stehen nach wie vor Kaffee und Kuchen im Fokus.

Gastronom arbeitete bei Tim Mälzer

Bei der Neuausrichtung an seiner Seite steht Dea-Young Lee, der im vergangenen Spätsommer von Hamburg nach Kiel gezogen ist, in eine Stadt, die er noch aus seiner Jugend kennt. „Meine Eltern haben hier einst das Restaurant Kleiner Seehund betrieben“, berichtet der Gastronom, der unter anderem bei Tim Mälzer arbeitete. Nachdem das Duo im Inneren des Hauses schon vieles verändert hat, träumt es davon, zur wärmeren Jahreszeit auch die Terrasse der Aussichten stärker und vielfältiger zu bespielen und vielleicht sogar einen weiteren Außenbereich zu etablieren. „Von Grillevents bis hin zu Live-Musik sind hier zahlreiche Formate vorstellbar“, stellt Dea-Young Lee in Aussicht. Parallel dazu soll auch das Ambiente des Restaurants auf ganzer Linie upgedatet werden, wie es beim großen Saal bereits geschehen ist.

Ein weiteres Großprojekt geplant

Dass im Düsternbrooker Weg 16 somit ein frischer Wind weht, hängt nicht nur mit Mordhorst und Lee, sondern auch mit Ahmed-Reza Zirakbash zusammen, der seit einiger Zeit der Pächter der Aussichten ist. Vor diesem Hintergrund gestaltet das Duo auch ein weiteres gastronomisches Projekts des bekannten Geschäftsmanns mit: eines Food-Courts im Ahlmann-Haus am Holsten-Fleet, für dessen Gestaltung der renommierte, in Hamburg lebende britische Architekt Stephen Williams verantwortlich zeichnet. Als sein zukünftiger kulinarischer Direktor hat Nico Mordhorst das Konzept und Angebot der Stände konzipiert, an denen es eine schnelle, hochwertige Küche geben soll. Neben Pizza, Pasta und Focaccia soll es hier asiatische und arabische Gerichte sowie Poké-Bowls geben. Das Kernstück des 500 Quadratmeter hohen Courts mit einer Deckenhöhe von fünf Metern wird eine Bar sein, die auch nach dem Tagesgeschäft geöffnet sein soll.

