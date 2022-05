Mettenhof

Feierstimmung im Awo Kinderhaus und Familienzentrum im Mettenhofer Sibeliusweg: Die Einrichtung wird 25 Jahre alt. Wegen Corona soll allerdings erst nächstes Jahr groß gefeiert werden. Die Pandemie ist jedoch nur eine von Herausforderungen, vor denen die Einrichtung in den vergangenen Jahren stand, sagt Einrichtungsleiterin Annette Naumann. Dass man sie alle gut gemeistert habe, sei auch dem guten Miteinander von Eltern und Erzieherteam geschuldet. Für das setzt sich das Kinderhaus seit seiner Gründung ein.

Lachen schallt durch die Kita-Räume im Sibeliusweg. 100 Kinder aus 26 verschiedenen Kulturen – im Alter von einem bis sechs Jahren – werden hier betreut. Weitere 36 Kinder besuchen seit 2015 täglich die Kita-Außenstelle auf dem Awo Kinder- und Jugendbauernhof im Skandinaviendamm. Hier wie dort wird gemeinsam gespielt, gebastelt, werden die Hochbeete bepflanzt und Frühstück und Mittag gegessen. Nicht nur die Kinder fühlen sich in ihrer Kita wohl, auch die Eltern. „Sie schätzen den guten Kontakt zu uns“, sagt Naumann. Das zeige sich täglich: „Wir sind meist die ersten Ansprechpersonen für alle Fragen, die Eltern haben – ob es sich um Corona-Verordnungen oder um die Einschulung von Kita-Kindern geht.“

Draußen spielen, klettern und sich bewegen: Das gehört für die Kinder im Awo Kinderhaus Sibeliusweg zu den Highlights. Quelle: Awo

Der kurze Draht zu den Eltern existiert seit der Einweihung des Kinderhauses 1997. „Der Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung war damals groß. Im benachbarten Kinderhaus Narvikstraße bestand eine Warteliste mit 200 Namen“, berichtet Naumann, Mitarbeiterin der ersten Stunde.

Mit der Betreuung der Kinder allein war es nicht getan: Im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Eltern-Fragen zu. 2001 hat Naumann daher den Arbeitskreis „Übergang Kita-Grundschule“ mit ins Leben gerufen. Das Kinderhaus diente als erste Anlaufstelle für alle Eltern. „Das hat sich in den Folgejahren ausgeweitet“, so die Einrichtungsleiterin.

Viele geflüchtete Familien waren damals neu in Mettenhof. Etliche von ihnen „standen mit einer Plastiktüte voller Papiere vor uns und baten um umfangreiche Hilfe“. Das Kinderhaus-Team kam an seine Grenzen. In den Jahren 2004 und 2005 starteten daher – in Kooperation mit dem Amt für Familien und der Frauenberatungsstelle – die Mobilen Kulturmittlerinnen aus der Kita heraus mit der Aufgabe, Familien bei der Integration zu unterstützen, gefolgt vom Projekt Kita-Plus. Aus diesem wurde 2015 das Awo Familienzentrum im Kinderhaus. Seither gestaltet eine Mitarbeiterin für Eltern unter anderem Infoveranstaltungen in Kooperation mit Fachleuten zu Themen wie Mediennutzung oder die Wichtigkeit des Spielens.

Mitarbeiterin Tordis Jürgensen bastelt mit Jerry, Liam und Lina an den neuen Tischen vor dem Kinderhaus auf dem Awo Kinder- und Jugendbauernhof (von links). Quelle: Jennifer Ruske

Erste Anlaufstelle für besorgte Eltern war die Kita auch in Corona-Zeiten. „Die Sorgen und Ängste der Eltern zur Sicherheit des Kinderhaus waren groß. Da haben wir viel Aufklärung geleistet“, sagt Naumann. Coronabedingt hat sich auch das Angebot des Familienzentrum flexibel verändert: Statt Infotreffen drinnen gab es Gesprächsrunden draußen – beim gemeinsamen „Walk & Talk“ mit den Eltern. „Durch die Erfahrungen mit Corona haben wir gemerkt, wie wichtig solche Angebote für Eltern sind“, so Naumann.

Daher gibt es seit Kurzem vor der Kita-Außenstelle auf dem Awo Kinder- und Jugendbauernhof zwei Tische und vier Bänke, an denen die Kinder frühstücken und basteln, die aber auch für Elterngespräche genutzt werden können. „Dort mit einer Familie zu sitzen und zu reden, sorgt für eine andere Atmosphäre als im Büro mit einem Schreibtisch dazwischen“, sagt Naumann.

Symbolische Scheckübergabe: Sparda Bank-Filialleiter Kiel Stefan Oesterreich überreicht Annette Naumann vom Awo Kinderhaus Sibeliusweg eine Spende von 4000 Euro. Von dem Geld wurden zwei Tische und Bänke für die Kinderhaus-Außengruppe auf dem Awo Bauernhof gekauft. Quelle: Jennifer Ruske

Ein Geburtstagsgeschenk gibt es von der Sparda Bank Hamburg: Stefan Oesterreich, Filialleiter Kiel, überreichte einen Scheck über 4000 Euro. Das Geld stammt aus dem Gewinnsparen. „Projekte, die Kindern zugutekommen, unterstützen wir gern“, so Oesterreich.

Eine offizielle Einweihung der Möbel wird es nicht geben, genauso wenig wie eine Feier zum 25. Geburtstag. Dennoch habe die Corona-Zeit auch etwas Gutes bewirkt, meint Naumann: „Die Kinder sind selbstständiger geworden.“ Die Eltern durften den Nachwuchs in den vergangenen zwei Jahren nur bis vor die Kita-Tür bringen. „Schuhe an- und ausziehen, Jacke aufhängen, sich beim Frühstück ein Brot schmieren – das können die Kinder jetzt ganz alleine.“