„ Abbruch ist so ein hässliches Wort. Ich nenne es lieber Rückbau. Das klingt sympathischer“, sagt der gelernte Baufacharbeiter Dieter Harport. Seit 30 Jahren zieht er durch Europa und baut Schornsteine zurück. Seit Dienstag ist sein Arbeitsplatz in Kiel am Schrevenpark. Der 85 Meter hohe Schornstein des Heizkraftwerks in der Humboldtstraße soll Weihnachten verschwunden sein.

Verfahren für den Rückbau noch einmal geändert

Die Männer von Dieter Harport arbeiten hoch oben auf einer um den Schornstein hängenden Arbeitsbühne. Es sind jeweils zwei Männer von der Abbruchfirma und zwei Männer von der Firma Chemtec aus dem bayrischen Hösbach, die mit einer Diamant-Säge den Stahlbeton zersägen. Damit haben die Stadtwerke Kiel das Verfahren des Rückbaus ihres zweithöchsten Schornsteins noch einmal geändert. Ursprünglich war der Abbruch mit einem Bagger geplant, der sich am Schornstein festhält und sich Meter für Meter von oben herunter arbeitet. „Dieses Verfahren hätte aber eine zu starke Lärmbelastung für die Anwohner bedeutet, deshalb haben wir uns für dieses Verfahren mit der Sägetechnik entschieden“, so Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke.

Bis Weihnachten ist der Schornstein des Heizkraftwerks weg

Zum Weihnachtsfest soll das fast 50 Jahre alte Bauwerk aus dem Stadtbild verschwunden sein. „Das schaffen wir ganz locker“, so Rückbau-Experte Harport. Etwa zehn Meter pro Woche ist das Ziel. Gleich zu Beginn aber gibt es eine Überraschung. „ Dieter, kein Strom“, quakt eine Stimme der Kollegen von der Arbeitsplattform in 85 Metern aus Harports Funkgerät. Mehrfach blieb beim Start die Säge stehen, weil unten im Schaltkasten die Sicherung herausgeflogen war. Bei der Suche nach der Ursache kommen Pumpen in Verdacht, die Wasser auf den Schornstein pumpen. Mit diesem Wasser wird das Diamant-Sägeblatt gekühlt.

Bei der Scheibenvariante wird pro Arbeitsgang horizontal eine Betonscheibe von 1,5 Metern Höhe abgesägt. Diese Scheibe wird dann in vier gleichgroße Stücke geschnitten und in den Schornsteinschacht gestoßen. Damit der Aufprall nach 80 Metern keine Erschütterungsschäden auslöst, wurde der Schlot mit einem Fallbett versehen. Sand und Metallstücke bremsen den Aufprall der rund 1,5 Tonnen schweren Beton-Stücke. Holzwände fangen unten die Staubwolken auf. „Diese Art des Rückbaus senkt die Belastungen für unsere Anwohner enorm“, sagt Bastian Kremin, der Projektleiter bei den Stadtwerken.

Betonstaub rieselt auf die Autos am Boden

Vor dem Beginn der Arbeiten war der Schornstein außerdem auch auf Schadstoffe wie Asbest untersucht worden. Mit einem Korb wurde die Innenbeschichtung entfernt. „Man weiß ja nie, was sich in einem Schornstein so alles befindet. Jeder Schornstein ist anders“, so Rückbau-Spezialist Harport. Die Wasserkühlung der Säge fordert nicht nur den Sicherungskasten, es bildet sich auch Spritzwasser mit Betonstaub, dessen Tropfen nach unten rieseln. Nach wenigen Minuten sind alle Autos auf dem Innenhof des Gebäudekomplexes gesprenkelt. „Wir haben dafür extra Abdeckhauben für die Autofahrer auf Vorrat. Bislang wollte aber noch niemand eine haben“, sagt Kremin. Der Rückbau kostet die Stadtwerke etwa 600.000 Euro.

Sprengung in dieser Umgebung nicht möglich

Eine Sprengung hätte einen Bruchteil gekostet. „Das geht in dieser Umgebung natürlich nicht“, so Schuster. Freunde des großen Knalls kommen möglicherweise andernorts auf ihre Kosten: Beim Rückbau des Schornsteins vom Gemeinschaftskraftwerk in Dietrichsdorf liegt die Option der Sprengung aktuell auf dem Tisch. Der Schornstein ist mit knapp 130 Metern noch einmal 45 Meter höher als der Schlot in der Humboldtstraße. Für Dieter Harport sind Sprengungen allerdings ein rotes Tuch: „Das ist schlecht für uns. Daran verdienen wir nichts.“

