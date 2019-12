Der Abbau läuft: Das große Containerdorf am Parkplatz Tempest in Schilksee – vor dreieinhalb Jahren als Wohnunterkunft für Flüchtlinge eröffnet – wird derzeit komplett abgebaut. Wie Sozialdezernent Gerwin Stöcken bestätigt, verschwinden die letzten Container in den kommenden ein- bis zwei Monaten.