Kiel

Zuerst wurde ein 33-Jähriger in der Nacht von Freitag, 23., auf Sonnabend, 24. April, angegriffen. Laut Polizei trennte sich der Mann gegen Mitternacht von mehreren Begleitern, mit denen er sich im Schrevenpark getroffen hatte, und ging in Richtung Arndtplatz.

"Zeugen fanden ihn kurze Zeit später am Arndtplatz mit erheblichen Gesichtsverletzungen auf. Ein Rettungswagen brachte den alkoholisierten Mann in ein Krankenhaus", heißt es in der Mitteilung der Beamten.

Kieler Polizei bittet um Hinweise nach Überfällen im Schrevenpark

In der folgenden Nacht auf Sonntag, 25. April, gab es einen ähnlichen Zwischenfall. Gegen 22.30 Uhr sei ein 20-Jähriger in Höhe der Goethestraße 7 nach eigenen Angaben von mehreren Personen geschlagen worden und bewusstlos zu Boden gegangen.

"Als er wieder zu sich kam, rief der Geschädigte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurden drei junge Männer von Streifenwagenbesatzungen kontrolliert. Ob sie an der Auseinandersetzung beteiligt waren, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben", heißt es von der Polizei.

"Warum die beiden Männer angegriffen wurden, ist unklar." Der Ermittlungsdienst des 3. Polizeireviers Kiel ermittelt und sucht Zeugen beider Taten. Hinweise werden unter Tel. 0431/1601329 und 0431/1601341 entgegengenommen.