Kiel

Das Leck im Erdreich wurde direkt auf der Liegewiese im Schrevenpark bemerkt. "Am Montagnachmittag stieg Dampf aus dem Boden", sagt Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel.

Eine Untersuchung der Stelle durch Stadtwerke-Techniker bestätigte dann schnell den Verdacht einer Leckage. "Um die Hauptleitung, die direkt aus dem Heizkraftwerk Humboldtstraße kommt, zu reparieren, mussten wir diese auffällige Baugrube errichten", so Schuster.

Anzeige

Fernwärme-Leckage im Schrevenpark Kiel: Muffe wurde undicht

Mit einem Bagger wurde eine fast 20 Meter lange Grube im Kieler Schrevenpark ausgehoben. Das Rohr war direkt an einem Übergang defekt. "Nachdem der Tiefbau die 50 Zentimeter dicke Fernwärme-Hauptleitung freigelegt hatte, erkannten unsere Techniker eine Leckage an einer sogenannten Muffe, die zwei Rohrstücke verbindet", so Schuster.

Zur Galerie Im Schrevenpark in Kiel muss eine Fernwärmeleitung repariert werden.

Das 115 Grad heiße Fernwärmewasser hat das Erdreich so erhitzt, dass auch zwei Tage nach der Freilegung noch Dampf aufsteigt und Möwen sich Regenwürmer aus dem Erdreich holen.

Dauer der Arbeiten im Schrevenpark noch offen

Bei den Arbeiten waren die Stadtwerke Kiel bemüht, die Einschränkungen für die im Schrevenpark Erholung suchenden Anwohner so gering wie möglich zu halten. "Wir bemühen uns, für Spaziergänger so wenig Einschränkungen wie möglich zu schaffen", sagt Schuster.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie lange die Arbeiten im Schrevenpark in Kiel andauern, ist noch offen. Die Beschaffung eines neuen Leitungsstücks mit Muffe ist angelaufen.