Lautstarke Partys bis drei Uhr nachts, Müllberge, genervte Anwohnerinnen und Anwohner: Die Stadt Kiel will solche Szenen im Schrevenpark künftig verhindern. Der Kommunale Ordnungsdienst soll deswegen verstärkt für die Einhaltung der Nachtruhe im Schrevenpark sorgen. Das kündigte die Stadt am Donnerstag an. Auf eine zuvor diskutierte Sperrstunde oder ein Alkoholverbot verzichtet die Stadt allerdings.

Alkoholverbot im Schrevenpark rechtlich nicht durchsetzbar

"Wir haben aktuell in Kiel eine sehr gute Corona-Lage", sagt Ordnungsdezernent Christian Zierau. Aus diesem Grund könne man es nicht rechtfertigen, Entscheidungen auf Basis der Corona-Bekämpfungsverordnung rechtlich durchzusetzen. Bei einem möglichen Alkoholverbot im Schrevenpark wäre aber genau das notwendig gewesen. Nun fällt das Alkoholverbot flach. Stattdessen sollen pädagogische Fachkräfte vom Jugenddezernat im Schrevenpark Jugendliche gezielt auf ihren Alkoholkonsum ansprechen und aufklären.

Auch eine mögliche Sperrstunde ab 22 Uhr ist vom Tisch. "Wir müssen dabei auf die Verhältnismäßigkeit achten", sagt Zierau. Eine Sperrstunde treffe alle - auch die, die sich an die Regeln hielten. Man wolle sich lieber verstärkt um diejenigen kümmern, die im Schrevenpark für Unruhe sorgen.

Laute Musik im Schrevenpark soll verhindert werden

Wie das gelingen soll? Der Schrevenpark wird für den Kommunalen Ordnungsdienst künftig zu einem Schwerpunkt, auch die Polizei ist eingebunden. Das Ziel: Das Abspielen von elektronisch verstärkter Musik ab 22 Uhr zu verhindern.

"Das stellt schon jetzt eine Ordnungswidrigkeit dar", sagt Zierau. Man wolle die Menschen aber zunächst vor Ort darauf ansprechen, die Musik auszuschalten. Erst, wenn das keine Wirkung zeige, sollen auch Bußgelder verhängt werden. Eine erneute Räumung des Parks durch die Polizei bei starken Regelverstößen sei ebenfalls eine Option.

Zahl der Mülltonnen im Schrevenpark wird verdoppelt

Die Lage im Schrevenpark hatte in den vergangenen Wochen immer wieder für Ärger gesorgt. Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten sich über den teilweise unerträglichen Lärm im Park, der manchmal bis drei Uhr nachts anhielt. Die Polizei räumte den Park am vergangenen Wochenende direkt zweimal, in der Woche davor ebenfalls einmal, als sich rund 3000 Menschen nach dem verpassten Aufstieg von Holstein Kiel im Park versammelten.

Am nächsten Morgen lagen außerdem oft große Müllberge auf der Wiese. Um dem Müll Herr zu werden, werden die Mülltonnen im Schrevenpark nun von 15 auf 30 verdoppelt. Zusätzlich zu den vorhandenen Toiletten werden außerdem zwei Urinale aufgestellt. In der kommenden Woche will die Stadt die Lage im Schrevenpark erneut bewerten und die Regeln gegebenenfalls anpassen.