Manchmal sind es die vermeintlich kleinen Dinge, die die Gefühle in Wallung bringen. In diesem Fall die geplante Demontage von "HDW". Seit gut fünf Jahrzehnten kündet das weiß-blaue Buchstaben-Trio direkt neben dem Werfttor in Gaarden von stolzer Kieler Schiffbautradition. Nun soll es verschwinden.