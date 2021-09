Kiel

Boris Herrmann und Daniel Günther sind umringt von Kindern. Ein zehn Jahre alter Junge hat ein kleines Segelboot aus Lego in seiner Hand und zwängt sich durch die Reihen. Der Weltumsegler und der Ministerpräsident sollen darauf signieren. Sie sind aber nicht wegen des Lego-Segelboots gekommen. An der Kiellinie eröffnen Herrmann und Günther am Dienstagmorgen den Schüler Cup.

„Es ist etwas Großartiges, dass ich heute dabei sein darf“, sagt Daniel Günther. Er ist Schirmherr des Bildungsprogramms „Schüler Segeln Schleswig-Holstein“, welches sich zum Ziel gesetzt hat, allen Schülerinnen und Schülern in Schleswig Holstein Segeln beizubringen. Das Segeln soll an den Schulunterricht angekoppelt werden, deshalb gehen die Lehrer mit an Bord.

Für viele der Schüler ist der Star des Tages Boris Herrmann, der bei der Vendée Globe Anfang des Jahres in 80 Tagen alleine um die Welt gesegelt ist. Seit er 15 war, träumte er davon, an dem Rennen teilzunehmen. „Ihr müsst eure Träume ernst nehmen, auch wenn sie verrückt wirken“, sagt er zu über 100 Schülern vor dem Camp 24/7 an der Kiellinie.

Segelboote sollen Ozeanforschung vorantreiben

Herrmann will aber nicht nur für das Segeln begeistern. Er und sein Team tragen Jacken mit dem Schriftzug „A race we must win – climate action now!“. Er möchte für Klimaschutz werben. Mit Segelbooten kann man nämlich nebenher Ozeanforschung betreiben. Auf der Vendée Globe hatten Meerestechniker Geräte an Herrmanns „Seaexplorer“ angebracht, die den Anteil von CO2 und Mikroplastik im Wasser messen.

Boris Herrmann mit Frau Birte Lorenzen-Herrmann beim Schülercup. Quelle: Frank Peter

Durch einen Vortrag eines Ozeanforschers am Geomar waren Boris Herrmann und seine Frau Birte Lorenzen-Herrmann auf diese Möglichkeit aufmerksam geworden. Lorenzen-Herrmann setzt sich als Lehrerin für die Vermittlung von Forschung rund um den Umwelt- und Meeresschutz ein. Zusammen mit dem Geomar planten sie die Datenerhebung parallel zum Rennen der Vendée Globe.

Ozeane, erklärt Birte Lorenzen-Herrmann, nehmen 93 Prozent der überschüssigen Wärme auf – sie sind damit der größte Wärmespeicher auf der Erde und können verhindern, dass sich die Atmosphäre zu stark erwärmt. Außerdem produzieren sie 70 Prozent des Sauerstoffs auf der Erde. „Ohne die Ozeane zu kennen, kann man auch keinen Klimaschutz leisten“, sagt Lorenzen-Herrmann.

Segelboote können einen wichtigen Beitrag für die Ozeanforschung leisten. „Drei Viertel der Erde sind von Wasser bedeckt“, sagt Lorenzen-Herrmann. „95 Prozent davon sind unerforscht.“ Zum Beispiel das Südmeer rund um die Antarktis. In diesen Bereich könnten große Forschungsschiffe nicht vordringen, so Lorenzen Herrmann. Segelboote jedoch schon.

Während der Vendée Globe passierte Boris Herrmann auf der „Seaexplorer“ das Südmeer und sammelte wertvolle Daten, die bisher nur geschätzt werden konnten. Das Ganze leistet ein Gerät, das so groß ist wie ein Koffer.

Schiff des Schüler Cups wird mit Messgerät ausgestattet

Birte Lorenzen-Hermann stattet die „Ocean8aid“ mit einem Messgerät aus, das Klimadaten sammeln wird. Quelle: Frank Peter

So ein Gerät wird in Zukunft auch an einem Boot der Flotte von „Schüler Segeln“ das Meerwasser untersuchen. Birte Lorenzen-Herrmann tauft es zum Start des Schüler Cups auf den Namen „Ocean8aid“. Im Rahmen des Landprogramms des Schüler Cups wird sie den Schülern genauer erklären, wie das Messgerät funktioniert.

Der Schülercup ist nicht nur ein Segelwettbewerb. Er soll auch ein Bildungstag für Ozeanforschung und Klimaschutz werden. Für den Jungen mit dem Lego-Segelboot ist es auch ein besonderer Tag. Er hat seine Autogramme bekommen.