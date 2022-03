Schüler-Demonstration in Kiel: RBZ Königsweg läuft für den Frieden

Mit einem Friedensmarsch von ihrer Schule zum Rathausplatz haben einige Hundert Schülerinnen und Schüler des RBZ am Königsweg am Mittwochmorgen ein Zeichen gegen den Ukraine-Krieg gesetzt. Mit Rufen wie „Stop the war!“ oder „The peace is now“ verliehen sie ihrer Betroffenheit Ausdruck. Auch Lehrkräfte der Schule beteiligten sich an der Demonstration.