In einem Projekt mit dem Lichtdesigner Benjamin Rachfahl hat der Profilkurs Kunst des 12. Jahrgangs der Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule Vorlagen für ein 3D-Videomapping erstellt. Die Lichtanimation am Wasserturm will der Projektleiter am Donnerstag, 26. November, filmen und ins Netz stellen.